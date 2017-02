Rede Solidária Prof. Rinaldo destaca a inauguração da segunda unidade do Projeto Rede Solidária

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Professor Rinaldo (PSDB), deu destaque à inauguração da segunda unidade do Projeto Rede Solidária, em seu pronunciamento durante a sessão desta quinta-feira (23).

Para Professor Rinaldo, o Projeto Rede Solidária é um projeto “muito importante e inovador, pois permite a emancipação social, bem como protege nossas crianças, tirando da ociosidade no contra-turno da escola. Não podemos aplaudir números que dizem que dezenas de milhares de pessoas recebem o Bolsa Família, num país que é a sétima economia do mundo, isso é motivo de tristeza! Um projeto social tem que ser paliativo, temporário, apenas para prestar uma assistência para pessoas que estão passando por um momento difícil, não deve ser usado para colocar “cabresto” nas pessoas, mas para dar oportunidade, possibilitar que essas pessoas se capacitem e construam um futuro melhor para si e para sua família”, afirmou.

A primeira unidade do projeto, a unidade Ruth Cardoso, foi inaugurada em novembro de 2015, no bairro Dom Antônio Barbosa, para atender cerca de 850 famílias. A unidade Iria Leite Vieira, inaugurada nesta quinta-feira no Jardim Noroeste, começa atendendo 950 famílias, mais de 3,5 mil pessoas por mês, por meio de cursos de formação, palestras e oficinas, totalmente gratuitos para a comunidade de 11 bairros.

60 profissionais estarão envolvidos na condução de atividades. Para as crianças, haverá oficinas de raciocínio lógico, produção de texto, brinquedoteca, capoeira, balé, balé kids (para crianças a partir de 3 anos), dança contemporânea, bateria, flauta e judô. Aos idosos também serão oferecidas atividades específicas, como dança e violão. Em parceria com o Senai, também serão disponibilizadas na Unidade II os cursos de assistente administrativo, operador de computador, corte e costura, panificação e eletricista, com média de dois meses de duração cada um.

Inauguração

Durante a inauguração da unidade, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse que o programa Rede Solidária é oportunidade de crescimento social e maior qualidade de vida às pessoas que vivem em regiões carentes. "A construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e mais comprometida com as causas sociais depende de cada um de nós. Com cada um fazendo sua parte eu não tenho dúvidas que o Rede Solidária vai melhorar a qualidade de vida e o crescimento social de toda essa região", disse o governador.

Já a vice-governadora, Rose Modesto (PSDB), enalteceu o modelo de gestão do programa social do Governo do Estado que despertou interesse do Ministério do Desenvolvimento Social. "Uma equipe ministerial vem em breve conhecer o Rede Solidária porque é do interesse deles aplicar esse modelo de assistência social no Brasil", explicou Rose. Para ela, investir na qualificação e no desenvolvimento das pessoas é o diferencial do programa.

Iria Leite Vieira

Iria Leite Vieira, que empresta o nome à segunda unidade do Rede Solidária, nasceu em Bela Vista, em 20 de outubro de 1919, e faleceu em Campo Grande, em 05 de maio de 2016, aos 96 anos. Iria participou da construção, gestão e manutenção do Asilo São João Bosco (hoje denominado Recanto São João Bosco) para abrigo permanente de 180 idosos desamparados socialmente (indigentes).

Para homenagear a comerciante que dedicou sua vida à realização de ações e de eventos beneficentes para toda a sociedade, o Governo do Estado deu o nome dela ao Rede Solidária II. "A identidade do trabalho que ela fez em vida vai ao encontro do propósito do Rede Solidária. Nos sentimos muito honradas e felizes pela memória de nossa mãe estar aqui", disseram as filhas de Iria, Maria da Glória Vieira Lorenzzetti, 67 anos, e Adelaide Acácia Leite Vieira, 71, durante a solenidade de inauguração do prédio.