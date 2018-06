Eleições 2018 Puccinelli anunciará vice em julho

O ex-governador e pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo MDB, André Puccinelli, anunciou nesta terça-feira (19) - durante entrevista ao Tribuna Livre, na FM Capital (95,9 FM) - que o nome que concorrerá a vice-governador em sua chapa será definido no final de julho. De acordo com ele, o nome deverá vir da região de Dourados, segundo maior colégio eleitoral do Estado.

“Estamos buscando um nome com o qual possamos compartilhar o trabalho. Mato Grosso do Sul precisa de um vice que tenha conhecimento, experiência e capacidade. Esses são os principais critérios que vão orientar os entendimentos. Além disso, será um vice de consenso entre todas as forças que nos apoiam”, declarou o André.

“A escolha do vice é uma decisão que leva em conta, antes de tudo, o respeito ao eleitor. Por isso, vamos conduzir o processo com cuidado e responsabilidade, sem especulações, com objetividade”, afirmou. O ex-governador disse que pretende dar um tom propositivo ao processo eleitoral. “Insisto: nossa campanha será de propostas e sem cotoveladas. Temos que respeitar o eleitor e os adversários, que não são nossos inimigos”.

Na entrevista, Puccinelli abordou alguns aspectos de seu plano de governo, como saúde, segurança, ações sociais e infraestrutura, elencadas como prioridades da nova administração, conforme levantamento do Programa MS Maior e Melhor – programa de consultas à população que tem percorrido os municípios do Estado.