Eleições 2018 Puccinelli retoma viagens em busca de alianças políticas no Estado

O ex-governador de Mato Grosso do Sul e pré-candidato do MDB ao governo, André Puccinelli, retomou nesta sexta-feira (22) a agenda de viagens aos demais municípios do Estado em busca de alianças políticas com diversos partidos.

Momentos antes da viagem desta sexta-feira, com destino a Bataguassu, André disse que “qualquer projeto de desenvolvimento do Estado só tem sentido se contar com a participação dos municípios e da comunidade”.

Para isso, segundo ele, as viagens têm como foco principal a estruturação das alianças, durante a pré-campanha, por meio das articulações com partidos e outras lideranças do Estado.

“Temos que ouvir, sentir a realidade e definir juntos as prioridades”, comentou o pré-candidato. André disse ainda que irá intensificar reuniões com categorias de trabalhadores e lideranças de Campo Grande, além da direção de partidos políticos.

“Uma chapa de candidatos só tem sucesso quando ganha representatividade e inclui todas as forças construtivas da sociedade. É o que estamos buscando”, finalizou o ex-governador.

As reuniões da capital farão parte do MS Maior e Melhor, um programa de consultas à população que reúne sugestões para complementar o plano de governo do emedebista.