Povo Quase 90% dos brasileiros não se sentem representados por Temer "Entre os jovens a rejeição ao presidente é ainda maior; chega a 90,3%"

Uma nova pesquisa revela que 87,4% dos brasileiros não se sentem representados por Michel Temer; entre os jovens, a rejeição a Temer é ainda maior; no grupo que tem entre 16 e 24 anos, 90,3% dizem não se sentir representados pelo peemedebista; sondagem feita pelo instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta mostra o tamanho do descontentamento dos brasileiros com Temer, que, em troca de apoio parlamentar e do mercado, está entregando o pré-sal aos estrangeiros e até ensaiou um retorno do trabalho escravo; há três dias, uma outra pesquisa já mostrava Michel Temer como o político mais impopular do país, sendo rejeitado por 95% da população.

Michel Temer não representa a maioria dos brasileiros, mostra um levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas divulgado na manhã desta quarta-feira (1).

De acordo com o trabalho, 87,4% dos brasileiros afirmaram que o peemedebista, que chegou ao Planalto após um golpe que destituiu a presidente legitimamente eleita, Dilma Rousseff, não os representa.

Pesquisa ouviu 2.718 brasileiros com 16 anos ou mais em 26 Estados e no Distrito Federal.

Entre os jovens, a rejeição a Temer é ainda maior. Entre o grupo que tem entre 16 e 24 anos, 90,3% considera não ser representado por Michel Temer.

O último levantamento do Barômetro Político, do instituto Ipsos, mostrou que Temer segue cada vez mais rejeitado. Agora, impressionantes 95% dos brasileiros dizem rejeitar o peemedebista, que aparece em empate técnico na lanterna com o senador Aécio Neves (PSDB-MG), que tem 93%. (Com Brasil247).