Vereadora Enfermeira ?Tema de redação do Enem, vai ao encontro com atuação da Vereadora Enfermeira Cida na Casa de Leis

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, o tema da redação, parte importante do exame nacional para ingressar em faculdades de todo o país, foi a ‘Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. Adiantada quando o assunto é inclusão, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), em parceria com outros parlamentares, tiveram o Projeto de Lei nº 17974/2019 aprovado na Casa de Leis.

O Projeto de Lei tem como objetivo a inclusão de pessoas que tem o transtorno do espectro autista - TEA, em salas e sessões de cinema adaptada em Campo Grande. De acordo com o Projeto de Lei, os cinemas da Capital deverão reservar, pelo menos, uma sessão especial mensal, chamada “Sessão Azul” para ser exibidos filmes para crianças com autismo. As sessões especiais contarão com iluminação reduzida, som mais baixo que o volume regular e não haverá a exibição de trailer no início do filme. Além disso, as crianças e seus familiares terão acesso irrestrito à sala de cinema, podendo entrar e sair da sala ao longo da exibição do filme.

De acordo com a vereadora Enfermeira Cida, a inclusão de pessoas em todas as áreas da sociedade é uma forma de democratizar o ir e vir de todos os cidadãos. “Sei que existe ações de democratização do cinema em todo país. Aqui em Campo Grande temos o Projeto de Lei que visa a inclusão dos autistas em cinemas. O projeto já foi aprovado na Casa, agora estamos aguardando o prefeito sancionar e virar lei. Ai sim nós teremos um cinema inclusivo e democrático”, declarou a parlamentar.