Fake news TSE está 'municiado' para enfrentar fake news, diz Fux

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux, afirmou nesta quarta-feira que o TSE está "municiado" para enfrentar as fake news e que o jornalismo profissional nunca foi tão necessário para combater as notícias falsas.

— O TSE está municiado para enfrentar as fake news. Nós temos algumas iniciativas muito louváveis e contamos com o apoio dos mais importantes seguimentos na prevenção e repressão das fake news. O papel do jornalismo profissional nunca foi tão necessário. A melhor forma de combater esse fenômeno é com jornalismo de credibilidade, sério e com responsabilidade — disse Luiz Fux.

Fux disse que a inteligência do poder público estava preparada para trazer um "ambiente limpo" para as próximas eleições e defendeu que o voto consciente se daria na "lisura informacional":

— Temos a inteligência do poder público e dos órgãos mais significativos para detectarmos a tempo as fake news trazendo esse ambiente limpo para a democracia e para as nossas eleições. No campo repressivo temos o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e temos acima de tudo as plataformas agregadas a essa nossa estratégia de combate e de repressão às fake news. Temos absoluta certeza de que as eleições no Brasil serão um exemplo de moralidade e de ética na política brasileira. Queremos que a sociedade brasileira, nessas eleições, deem uma demonstração acima de tudo consciente. E um voto consciente se dá com base na lisura informacional — declarou o presidente do TSE.

Ao lado do presidente Michel Temer, do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), Fux participou da abertura do Seminário "Impacto Social, Político e Econômico das Fake News", promovido em Brasília pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel).

Na cerimônia, Temer defendeu a liberdade de imprensa como forma de combater notícias falsas:

— Sempre haverá aqueles que apostam na desinformação, de olho no seu próprio interesse. As sociedades que promovem a liberdade de imprensa são mais fortes e dinâmicas. No sistema da ampla liberdade de imprensa como a nossa, as informações podem ser contraditórias, mas o cidadão pode discutir qual é o melhor caminho. Quando alguém divulga uma noticia falsa na internet, a pessoa vai no rádio e na tevê ver se aquilo que está na internet é verdade. Daí está a importância — afirmou o presidente Temer.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que as notícias falsas são uma ameaça que atinge a todos e que o parlamento está debatendo intensamente esse fenômeno. Eunício afirmou ainda que as fake news têm ligação direta com o pleito eleitoral e que as redes sociais podem devastar uma candidatura.

— O parlamento brasileiro vem debatendo intensamente o fenômeno das notícias falsas. Essa é uma ameça que atinge a todos nós. As falsas notícias e a pós-verdade tem ligação direta com o pleito eleitoral e com a vontade do povo que será manifestada na urna. Em um cenário de desequilíbrio entre informações falsas e verdadeiras, as redes sociais podem promover uma devastação eleitoral de candidatura. Para o bom funcionamento democrático os cidadãos precisam ter acesso a informações confiáveis — conclui o presidente do Senado.