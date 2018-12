Vander visita laboratório da UFMS para conhecer tecnologias sociais para produção de alimentos

Na manhã desta segunda-feira (03), o deputado federal Vander Loubet esteve no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para conhecer o Batlab – Laboratório de Inteligência Artificial, Eletrônica de Potência e Sistemas Digitais.

A visita atendeu a um convite do professor doutor João Onofre Pereira Pinto, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng). O deputado teve a oportunidade de ver de perto algumas das tecnologias sociais desenvolvidas pelo Laboratório para atender demandas de comunidades em relação à produção de alimentos.

Dentre os tecnologias, estão técnicas para bombeamento de água para irrigação usando energia fotovoltaica (ou seja, energia solar) e para construção de estufas de secagem de sementes e grãos. São tecnologias que já foram implantadas em algumas aldeias indígenas de Mato Grosso do Sul e até mesmo em comunidades de países como Jamaica e Guiné-Bissau.

“A ideia do nosso mandato é viabilizar recursos para que o professor e sua equipe possam implantar esses projetos em mais aldeias do nosso estado e também em assentamentos rurais e quilombolas. Além disso, me comprometi a trabalhar para buscar recursos que viabilizem a construção de um novo laboratório para que possam ampliar o desenvolvimento dessas tecnologias sociais”, destacou Vander.

Acompanharam a visita o professor doutor Ruben Godoy (integrante da equipe do Batlab) e os assessores parlamentares Valteci Castro, Humberto de Mello e Valber Noleto.