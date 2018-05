Chapadão do Sul Vereador Professor Cícero é pré-candidato a Deputado Federal pelo PHS "Está mais do que na hora de Chapadão do Sul e a região norte/nordeste terem o seu representante direto na Câmara Federal", diz Cícero

O Vereador Professor Cícero (PHS), de Chapadão do Sul é pré-candidato a Deputado Federal. Cícero foi procurado pelo Diretório Estadual do PHS que lhe informou a intenção do partido em lançar candidatos nas regiões sul e norte de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Vereador, o PHS deverá participar de uma coligação com mais cinco partidos considerados pequenos em Mato Grosso do Sul e apoiar um candidato a governador de um partido grande, provavelmente do PMDB.

Presidente da AL., Dep. Júnior Mochi em reunião com o MDB de Chapadão do Sul. Foto: Divulgação

Essa possibilidade está muito próxima de ocorrer, tanto que o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Júnior Mochi (PMDB) anunciou que o acordo político está praticamente fechado. Durante a sua visita a Chapadão do Sul, na quarta-feira, dia 09 de maio, Mochi externou o seu apoio ao Professor Cícero e deu oportunidade para Cícero defender, na reunião, a sua intenção de ser o pré-candidato a Deputado Federal.

Segundo o Professor Cícero, está mais do que na hora de Chapadão do Sul e a região norte/nordeste terem o seu representante direto na Câmara Federal. “Diante dessa necessidade, do apoio do importante partido que terá candidato a governador na majoritária é que decidi aceitar ao convite e sou pré-candidato a Deputado Federal”. Disse o Vereador Professor Cícero.

Lembrou o Professor Cícero que vai visitar municípios do norte e do nordeste de Mato Grosso do Sul, onde conserva importantes amizades e lideranças políticas que poderão lhe dar apoio nessa jornada e conseguir a viabilidade de sua candidatura.

Sobre o Professor Cícero.

Cícero dos Santos Benedito, 52 anos é casado com Cátia Marques, com quem tem duas filhas, Ana Maria, estudante do último ano de direito, na Universidade Mackenzie RJ e Natália, estudante de enfermagem na FIC Cassilândia.

É formado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e licenciado em Geografia pela Uniderp. Pós-graduado pela FIPAR em Educação de jovens e adultos. É servidor público, professor nas redes estadual e municipal, membro fundador do SINDCHAP, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Chapadão do Sul, eleito tesoureiro. Foi presidente do Conselho de Educação, participou efetivamente em diversas comissões relacionadas a educação. Foi diretor da Escola Estadual Augusto Krug Netto de dezembro de 2011 a junho de 2016. Atuou como professor em escola da rede privada por mais de sete anos.

Seu foco na atuação política, principalmente como vereador em Chapadão do Sul, cargo que está exercendo é a educação com excelência, respectivo reconhecimento do valor da profissão. Acredita na liberdade de mercado com o mínimo de influência do Estado, de maneira a garantir a livre iniciativa, claramente um liberal.

“Acredito que o dever do estado é garantir os serviços básicos com excelência como base para o desenvolvimento dos cidadãos, garantindo o direito a bons salários e a prosperidade individual. Acredito na necessidade de promover reformas a começar pela tributária, garantindo que a parcela maior da arrecadação fique no município”. Disse o Vereador Professor Cícero.