Eleições 2018 Vice de Lula, Haddad se une a aliados em debate paralelo feito em live ao vivo "No fim da noite centenas de internautas estiveram assistindo a live"

Foto: Reprodução/© Ricardo Stuckert

Vice na chapa do PT à Presidência da República, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad se uniu a aliados para comentar, em transmissão na internet, o debate de presidenciáveis da TV Bandeirantes.

O evento paralelo foi organizado para protestar contra a exclusão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba, do embate televisivo.

Com Haddad, estavam a futura vice da chapa, deputada estadual Manuela D'Ávila (PC do B-RS), a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), e o ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli, coordenador da campanha.

No início da reunião, que foi exibida na página oficial de Lula, um áudio com declarações do ex-presidente falhou dentro do estúdio onde estavam os políticos -a caixa de som queimou, segundo a organização.

Em seguida, o ex-prefeito leu uma carta em que o ex-presidente protestava contra o veto à sua participação no debate. Com informações da Folhapress.

Fonte: Notícias ao Minuto. [Clique aqui e leia a matéria original].