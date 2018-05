Zé Teixeira apresenta Moção de Pesar por falecimento de padre douradense Moção reconhece os serviços prestados pelo Padre José Amauri de Aviz em prol de Dourados

Foi aprovado na sessão desta quarta-feira (16/05), a Moção de Pesar apresentada pelo deputado estadual Zé Teixeira (DEM) e endereçada aos familiares do Padre José Amauri de Aviz, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de maio deste ano, em decorrência a problemas de saúde.

Segundo relata Zé Teixeira, o Padre José Amauri sofria complicações de saúde, desde o dia 07 de maio de 2018 encontrava-se internado no Hospital de Brasília, lutava contra um câncer, e veio a falecer aos 72 anos de idade.

"Merecedor de nosso respeito, pela nobreza de caráter, por seu trabalho em prol da comunidade católica, famílias e entidades douradenses, nos deixa um grande exemplo de vida devotada e abnegada, como ser humano comprometido às causas sociais e à orientação pela fé em Deus, ao que conclamamos os nobres Pares desta Casa de Leis nesta homenagem singela ao seu nome e a seus familiares”, afirmou Zé Teixeira.

Segundo o parlamentar a Moção deverá ser encaminhada com os seguintes termos:

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, unânime na interpretação e manifestação do sentimento de nossa população, lamenta profundamente pelo falecimento do Padre JOSÉ AMAURI DE AVIZ, por seu falecimento ocorrido no dia 13 de maio deste ano, em decorrência a problemas de saúde.

O Padre Amauri, como era muito conhecido, foi um dos oito filhos de João Avelino de Aviz e de Juliana Hack de Aviz, e durante sua infância, com a família, morou por muitos anos em Borrazópolis, cidade da Região do Ivaí, no Estado do Paraná.

De 1958 a 1964, estudou no Seminário São Pio X, em Assis, Estado de São Paulo, e após, entre 1965 e 1968, cursou História e Filosofia, Sociologia e Psicologia na Faculdade de Filosofia Ciência e Letras, da Universidade Católica de Curitiba, no Paraná, e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga, em Minas Gerais.

Durante muitos anos o Padre Amauri trabalhou em Dourados, na Catedral Imaculada Conceição, com os padres Wilson e Rubens, e na cidade deixou centenas de amigos.

Como religioso devotado, de caráter humanitário e dedicado às causas sociais, o Padre Amauri conquistou muitos fiéis e auxiliou cidadãos, suas famílias na Paróquia, e prestou importantes serviços à comunidade católica da Grande Dourados.

Nos últimos anos, o sacerdote servia como vigário na Paróquia do Rosário, localizada no Lago Sul da Capital Federal, onde seu irmão, o Cardeal Dom João Braz de Aviz, é Arcebisto Emérito de Brasília.

Enfrentando complicações de saúde, desde o dia 07 de maio de 2018 encontrava-se internado no Hospital de Brasília, lutava contra um câncer, e veio a falecer aos 72 anos de idade.