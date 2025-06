Mineradora oferece vagas com salários de até R$ 8 mil em Corumbá

A Casa do Trabalhador de Corumbá, em parceria com a empresa LHG Mining, está promovendo uma seleção de profissionais para atuar no setor de mineração, com salários que chegam a R$ 8 mil. As entrevistas ocorrem às terças-feiras, das 14h às 16h, e às quintas, das 9h às 15h, ao longo de todo o mês de junho.

As vagas são voltadas para cargos técnicos e de nível superior, com exigência de formação específica para cada função. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador com documento pessoal, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Confira algumas das oportunidades:

Técnico em manutenção de máquinas (1 vaga com ensino superior completo e 4 com curso técnico) – R$ 7 mil

Engenheiro de automação – 1 vaga – R$ 8 mil

Engenheiro de minas – 1 vaga – R$ 8 mil

Engenheiro mecânico – 1 vaga – R$ 8 mil

Supervisor de produção na mineração – 1 vaga – R$ 8 mil

Supervisor de manutenção – 1 vaga – R$ 8 mil

Geólogo – 4 vagas – R$ 8 mil

Também há outras funções com remuneração inferior, mas que incluem benefícios como seguro de vida, assistência médica e odontológica, refeição no local, vale-alimentação e vale-gás.

A gestora da Casa do Trabalhador, Carolina Rodrigues Carrelo, explica que “a empresa está com um projeto de médio prazo para qualificação de trabalhadores em algumas áreas”. Segundo ela, a iniciativa cumpre o objetivo da instituição de “inserir e reinserir a população no mercado de trabalho”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Odilon Rodrigues Silva, reforçou o impacto positivo da ação para a cidade. “Essa divulgação e captação de profissionais habilitados fortalece o desenvolvimento, o emprego e a economia da cidade.”

A Casa do Trabalhador de Corumbá está localizada na R. Quinze de Novembro, 32 - Centro.