Alerta de chuvas intensas em MS: veja as previsões para hoje

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta 3ª.feira (18.mar.25), indica condições climáticas típicas do período, com chuvas e temperaturas elevadas em diversas regiões do estado.

Em Campo Grande, capital do estado, há possibilidade de tempestades ao longo do dia, com temperaturas variando entre mínima de 20°C e máxima de 31°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas, válido até as 9h da manhã. Espera-se chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm no dia, acompanhada de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Embora o risco seja considerado baixo, há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A instabilidade atmosférica se estende por outras regiões do estado, com possibilidade de chuvas e trovoadas. Abaixo, as previsões específicas para algumas cidades:

Ponta Porã: Máxima de 26°C.

Máxima de 26°C. Bonito: Máxima de 27°C.

Máxima de 27°C. Porto Murtinho: Máxima de 28°C.

Máxima de 28°C. Dourados: Máxima de 29°C.

Máxima de 29°C. Três Lagoas e Corumbá: Máxima de 30°C.

Máxima de 30°C. Coxim: Máxima de 32°C.

Algumas cidades estão sob alerta de chuvas intensas até as 9h da manhã, conforme informações do Inmet: