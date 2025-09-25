Anunciados os 16 finalistas do FESMORENA 2025

O FESMORENA, Festival Estudantil de Música Autoral de Mato Grosso do Sul, chega à sua 10ª edição consolidado como referência cultural e pedagógica. Criado em 2015, o evento anuncia os 16 finalistas de 2025 e celebra uma década de impacto artístico, social e educativo.
Neste ano, o festival recebeu 95 inscrições de estudantes entre 7 e 17 anos, vindos de várias regiões do Estado. Para ampliar o acesso, o Estúdio Móvel percorreu Campo Grande, Dourados, Corumbá e Chapadão do Sul, gravando músicas em estruturas profissionais e transformando praças e escolas em espaços de criação.
A seleção foi feita por um júri de músicos, pesquisadores e produtores culturais, que destacou a originalidade e a diversidade das composições. “Sempre surgem jovens que surpreendem. Nesta edição, os trabalhos mostraram consistência e maturidade, e o Estúdio Móvel foi fundamental para descentralizar oportunidades”, afirmou o professor e músico Marcelo Fernandes. Já a artista Giovana Juno ressaltou a força criativa: “Os estudantes se entregaram de verdade às letras, trazendo composições viscerais que refletem seu cotidiano e experiências”.
OS FINALISTAS DE 2025
As 16 canções autorais selecionadas abordam temas como identidade, ancestralidade, afeto, espiritualidade e cotidiano. Confira:
- Canto de sereia, Alice da Silva Xavier Bento (12), Campo Grande
- Cartinhas, Davi Paim Cavalari (11), Campo Grande
- Epifania, Ana Laura Silva Florenciano (17), Dourados
- És o meu farol, Eduardo Nunes Pereira Souza (17), Chapadão do Sul
- Grato, Vitor Gabriel Pereira dos Santos (15), Chapadão do Sul
- Menina do MS, Isabelly Vitória Calderon de Araújo (13), Nova Alvorada do Sul
- Meu interior, Marina Silveira Weber (11), Campo Grande
- Mundo de Sonhos, Miguel Fabris do Nascimento (11), Campo Grande
- Não Fique Em Silêncio, Lucimara Ramos Gomes (16), Dourados
- Princesa do Pantanal, Laysla de Oliveira Souza (15), Dourados
- Quanto eu te amo, Mariana Maciel Sousa Porto Moreira (9), Campo Grande
- Salmo 23, Ana Laura Lima de Souza (17), Três Lagoas
- Se não servir não serve, Emanuely Fernandes Araújo da Silva (13), Chapadão do Sul
- Segue a vida, Nicole Tayane Marques Alves (14), Campo Grande
- Tipo Borboleta, Maria Clara Callado Lopes (16), Campo Grande
- Vivo a Infância, Wellinton Oliveira Martins Júnior (11), Campo Grande
VOZES QUE EMOCIONAM
As histórias dos finalistas mostram como a música se tornou espaço legítimo de expressão. “Estou transbordando de alegria. Estar na final é a realização de um sonho”, disse Nicole Tayane, autora de Segue a vida. Já Maria Clara Callado, de 16 anos, falou em “frio na barriga e gratidão” com sua canção Tipo Borboleta.
Para alguns, como Miguel Fabris e Eduardo Nunes, a experiência já é repetida: ambos participaram em 2024 e agora retornam ao palco. “É gratidão pura, é a continuação de um sonho que cresce a cada dia”, afirmou Eduardo.
CAMINHO ATÉ A FINAL
No dia 11.out.25, os estudantes gravam suas músicas em estúdio profissional, e as versões serão disponibilizadas no site oficial para a votação popular. No dia seguinte, eles participam de oficinas de História da Música Regional, Postura Cênica e Composição Musical.
A grande final acontece em 21.dez.25 (dom.), às 17h30, no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande. Os finalistas disputam R$ 13 mil em prêmios, além de troféus e destaques como Melhor Letra, Melhor Torcida e Voto Popular. O encerramento terá show de Chicão Castro.
Para Daniel Escrivano, presidente do Instituto Cerrado Central e idealizador do festival, a edição de 10 anos é um marco: “O FESMORENA é um lugar de coragem, descoberta e pertencimento. Ver esses jovens ganhando espaço é como assistir a um filho tímido se transformar diante da plateia”.
REALIZAÇÃO
O FESMORENA integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com recursos do Ministério da Cultura repassados à Setesc e à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O evento conta com apoio da TV Morena, Morena FM Easy, Zoom Publicidade, Colégio Dom Bosco e do deputado federal Vander Loubet.