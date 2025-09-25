Anunciados os 16 finalistas do FESMORENA 2025

O FESMORENA, Festival Estudantil de Música Autoral de Mato Grosso do Sul, chega à sua 10ª edição consolidado como referência cultural e pedagógica. Criado em 2015, o evento anuncia os 16 finalistas de 2025 e celebra uma década de impacto artístico, social e educativo.

Neste ano, o festival recebeu 95 inscrições de estudantes entre 7 e 17 anos, vindos de várias regiões do Estado. Para ampliar o acesso, o Estúdio Móvel percorreu Campo Grande, Dourados, Corumbá e Chapadão do Sul, gravando músicas em estruturas profissionais e transformando praças e escolas em espaços de criação.

A seleção foi feita por um júri de músicos, pesquisadores e produtores culturais, que destacou a originalidade e a diversidade das composições. “Sempre surgem jovens que surpreendem. Nesta edição, os trabalhos mostraram consistência e maturidade, e o Estúdio Móvel foi fundamental para descentralizar oportunidades”, afirmou o professor e músico Marcelo Fernandes. Já a artista Giovana Juno ressaltou a força criativa: “Os estudantes se entregaram de verdade às letras, trazendo composições viscerais que refletem seu cotidiano e experiências”.

OS FINALISTAS DE 2025

As 16 canções autorais selecionadas abordam temas como identidade, ancestralidade, afeto, espiritualidade e cotidiano. Confira:

Canto de sereia, Alice da Silva Xavier Bento (12), Campo Grande

Cartinhas, Davi Paim Cavalari (11), Campo Grande

Epifania, Ana Laura Silva Florenciano (17), Dourados

És o meu farol, Eduardo Nunes Pereira Souza (17), Chapadão do Sul

Grato, Vitor Gabriel Pereira dos Santos (15), Chapadão do Sul

Menina do MS, Isabelly Vitória Calderon de Araújo (13), Nova Alvorada do Sul

Meu interior, Marina Silveira Weber (11), Campo Grande

Mundo de Sonhos, Miguel Fabris do Nascimento (11), Campo Grande

Não Fique Em Silêncio, Lucimara Ramos Gomes (16), Dourados

Princesa do Pantanal, Laysla de Oliveira Souza (15), Dourados

Quanto eu te amo, Mariana Maciel Sousa Porto Moreira (9), Campo Grande

Salmo 23, Ana Laura Lima de Souza (17), Três Lagoas

Se não servir não serve, Emanuely Fernandes Araújo da Silva (13), Chapadão do Sul

Segue a vida, Nicole Tayane Marques Alves (14), Campo Grande

Tipo Borboleta, Maria Clara Callado Lopes (16), Campo Grande

Vivo a Infância, Wellinton Oliveira Martins Júnior (11), Campo Grande

VOZES QUE EMOCIONAM

As histórias dos finalistas mostram como a música se tornou espaço legítimo de expressão. “Estou transbordando de alegria. Estar na final é a realização de um sonho”, disse Nicole Tayane, autora de Segue a vida. Já Maria Clara Callado, de 16 anos, falou em “frio na barriga e gratidão” com sua canção Tipo Borboleta.

Para alguns, como Miguel Fabris e Eduardo Nunes, a experiência já é repetida: ambos participaram em 2024 e agora retornam ao palco. “É gratidão pura, é a continuação de um sonho que cresce a cada dia”, afirmou Eduardo.

CAMINHO ATÉ A FINAL

No dia 11.out.25, os estudantes gravam suas músicas em estúdio profissional, e as versões serão disponibilizadas no site oficial para a votação popular. No dia seguinte, eles participam de oficinas de História da Música Regional, Postura Cênica e Composição Musical.

A grande final acontece em 21.dez.25 (dom.), às 17h30, no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande. Os finalistas disputam R$ 13 mil em prêmios, além de troféus e destaques como Melhor Letra, Melhor Torcida e Voto Popular. O encerramento terá show de Chicão Castro.

Para Daniel Escrivano, presidente do Instituto Cerrado Central e idealizador do festival, a edição de 10 anos é um marco: “O FESMORENA é um lugar de coragem, descoberta e pertencimento. Ver esses jovens ganhando espaço é como assistir a um filho tímido se transformar diante da plateia”.

REALIZAÇÃO

O FESMORENA integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com recursos do Ministério da Cultura repassados à Setesc e à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O evento conta com apoio da TV Morena, Morena FM Easy, Zoom Publicidade, Colégio Dom Bosco e do deputado federal Vander Loubet.