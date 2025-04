Ao lado de Mônica Riedel, TCE-MS formaliza adesão à campanha 'Seu Abraço Aquece'

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) aderiu oficialmente à campanha “Seu Abraço Aquece”, iniciativa do Governo do Estado voltada à arrecadação de roupas de frio e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade. A formalização ocorreu nesta quinta-feira (24.abr.2025), durante solenidade realizada na sede do TCE, em Campo Grande.

A cerimônia contou com a presença da primeira-dama e madrinha da campanha, Mônica Riedel, recebida pelo presidente do Tribunal, conselheiro Flávio Kayatt. Também participaram o corregedor-geral do TCE-MS, conselheiro Marcio Monteiro, o conselheiro-substituto Célio Lima de Oliveira, servidores do órgão e o secretário-adjunto da Secretaria de Administração do Estado (SAD), Roberto Gurgel.

Ao lado de Mônica Riedel (primeira-dama), TCE se compromete com a campanha 'Seu Baraço Aquece'. Foto: Mary Vasques

Durante o evento, foi entregue simbolicamente um cobertor à primeira-dama, marcando o início da participação do Tribunal na campanha deste ano. As arrecadações já estão sendo feitas por meio de ponto de coleta instalado no prédio do TCE, onde servidores podem doar roupas de frio, meias, sapatos e cobertores em bom estado de conservação.

A campanha integra o programa “MS Solidário” e envolve a atuação conjunta de órgãos públicos, instituições privadas e organizações da sociedade civil. Criada em 2015, a iniciativa visa apoiar famílias sul-mato-grossenses durante o inverno. Em 2024, foram arrecadadas cerca de 189 mil peças, distribuídas para mais de 300 entidades filantrópicas em todo o estado.

'Seu Baraço Aquece': objetivo central é arrecadar cobertores e agasalhos para famílias carentes. Foto: Mary Vasques

Segundo a organização, neste ano, 19 instituições participam como correalizadoras. A meta é superar os números da edição anterior e ampliar a cobertura da ação.

A campanha segue até 20 de maio com postos de coleta espalhados por diversas instituições públicas e entidades parceiras. Mais informações sobre como participar e os pontos de arrecadação estão disponíveis nos canais oficiais do Governo do Estado.