Avião cai próximo a escola e mata cantor de country vencedor do Grammy

O cantor e compositor Brett James, vencedor do Grammy, morreu aos 57 anos na tarde de 5ªfeira (18.set.25) em um acidente de avião em Franklin, na Carolina do Norte. A informação foi confirmada pela FOX 17 e pela WTVF-TV.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), o avião Cirrus SR22T caiu por volta das 15h, horário local, em um campo próximo a uma escola. Três pessoas estavam a bordo e não houve sobreviventes. A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes iniciaram investigação para apurar as causas do acidente.

O Nashville Songwriters Hall of Fame homenageou Brett James, lembrando o compositor de hits como Jesus Take The Wheel e When The Sun Goes Down, que entrou para o Hall da Fama em 2020. "Lamentamos a perda prematura do membro do Hall da Fama Brett James, que morreu em um acidente de avião neste 18 de setembro", afirmou o post.

O Gabinete do Xerife do Condado de Macon informou que o acidente ocorreu próximo à Iotla Elementary School, garantindo que alunos e funcionários estavam seguros.

Nascido em 5 de junho de 1968, em Columbia, Missouri, Brett James iniciou estudos em medicina, mas abandonou a faculdade para se dedicar à música. Lançou seu primeiro álbum solo em 1995 pela Arista Nashville, mas fez carreira de destaque como compositor, escrevendo para artistas como Carrie Underwood, Kenny Chesney, Dierks Bentley, Jason Aldean e Rascal Flatts.

James deixa a esposa, Sandra Cornelius, e dois filhos.