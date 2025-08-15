Em MS, programa apoia gestantes e reduz afastamentos no trabalho

Com foco no acolhimento durante a gestação e no apoio ao retorno ao trabalho, um programa desenvolvido pela MS Florestal tem contribuído para a permanência das colaboradoras no mercado formal e para a redução de afastamentos médicos no período da gravidez.

Desde sua implantação, o Programa Pessoinhas — coordenado pela área de Saúde Ocupacional da empresa — já alcançou adesão de mais de 98% entre gestantes das unidades de Água Clara, Bataguassu e Campo Grande. A iniciativa integra ações de saúde física e emocional, envolvendo também os parceiros das futuras mães.

O acompanhamento é realizado por uma equipe formada por diferentes especialistas, como nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta pélvica, enfermeira obstetra, doula, consultora de amamentação e educadora física. A proposta é oferecer um suporte contínuo desde os primeiros meses da gestação até o retorno ao ambiente de trabalho.

Com a implementação do programa, a empresa registrou uma queda de 70% nos afastamentos por motivos de saúde entre gestantes. O dado é associado à prevenção de complicações e ao fortalecimento da rede de apoio.

A médica Agnes Leria Bizon, que integra o projeto, destaca o impacto da abordagem integral. “O Pessoinhas humaniza essa experiência única, apoiando e fortalecendo as mulheres com informações de qualidade, para que assumam seu protagonismo e tomem as melhores decisões para si e para seus bebês”, afirma.

Os depoimentos das participantes reforçam a percepção de cuidado e preparo. Lethícia Garcez, que passou pela primeira gestação durante o programa, conta que o apoio foi essencial. “Me senti acolhida desde o primeiro contato, e meu esposo saiu mais confiante. A licença estendida e o cuidado da empresa fizeram toda a diferença”, relata.

Além da preparação para o parto, o acompanhamento se estende ao período pós-natal, com atenção especial à amamentação. A coordenadora de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal, Lazara Arruda, participou do programa durante a gestação de gêmeos. “Após o nascimento dos gêmeos Antônio e Gabriel, o programa também me ajuda a esclarecer dúvidas e a manter o aleitamento materno exclusivo dos bebês”, afirma.

A iniciativa também envolve ações alinhadas a metas internacionais de bem-estar e igualdade de gênero no ambiente de trabalho. A coordenadora de Saúde Ocupacional, Sheila Marciotti, ressalta que o foco está em oferecer suporte concreto às famílias. “Essa iniciativa visa humanizar essa fase tão ímpar na vida dos colaboradores. Respeito às mulheres e incentivo à participação no time MS Florestal geram satisfação em saber que trabalham em uma empresa que apoia integralmente a maternidade. Nosso lema é: gestação saudável é bebê saudável, mulher confiante e realizada”, conclui.

DESIGUALDADE NO MERCADO DE TRABALHO

De acordo com dados do IBGE, apenas 54,6% das mulheres brasileiras de 25 a 49 anos que vivem com crianças de até três anos estão ocupadas, percentual inferior ao das mulheres sem filhos na mesma faixa etária (67,2%).

O acesso à educação infantil, considerado fundamental para o retorno das mães ao trabalho, ainda é limitado: apenas 38,7% das crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas em creches em 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Nesse cenário, ações voltadas ao cuidado materno e à permanência das mulheres no emprego ganham relevância entre iniciativas do setor privado.

A EMPRESA

A MS Florestal é uma empresa que integra o Grupo RGE e atua no setor de florestas plantadas em Mato Grosso do Sul. Suas operações abrangem desde o cultivo de eucalipto até a preservação ambiental, com foco no desenvolvimento sustentável das comunidades em que está presente.