Festival Bonito CineSur quer salvar bioma usando o cinema

Foi lançado numa cerimônia na noite da 2ª feira (7.ago.23), no Auditório Germano de Barros, do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS), o Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito. Essa reportagem original saiu no TeatrineTV.

Diversos produtores de cinema, o Deputado Federal Vander Loubet (PT), o chefe da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling e empresários dos setores de cultura e turismo, compareceram à cerimônia, em que se explicou qual será o formato do festival.

O evento contará com mostras competitivas de filmes sul-americanos inéditos, longas e curtas-metragens, filmados entre os anos 2022 e de 2023. Também haverá mostras paralelas do cinema sul-americano de animação infanto-juvenil e de cinema de temática ambiental, além de mostra competitiva exclusiva do cinema sul-mato-grossense.

Premiações, debates, encontros, oficinas/workshops de coprodução internacional, elaboração de projeto audiovisual e roteiro cinematográfico farão parte da programação, que contará também com ações musicais sul-americanas.

'UNIR A CINEMATOGRAFIA DO CONTINENTE'

Dirigido por Nilson Rodrigues, o festival propõe unir cultura, turismo, cinema e economia. Além disso, o diretor revela que esse é o 1º festival de cinema exclusivo para filmes da América do Sul e que tem a ambiciosa missão de unir a cinematografia do continente.

— Eu milito na área do cinema, sou produtor e já fui diretor da Ancine. Eu sou muito voltado para a questão do espaço das cinematografias nacionais nos seus próprios países e na América do Sul, um continente. Nós somos muito embarreirados. Nós temos dificuldades de apresentar os nossos próprios filmes em nossos países, quem dirá conhecer a cinematografia dos países vizinhos. Então, foi isso que me moveu — introduziu Nilson.

De acordo com o diretor, os cerca de 450 milhões de habitantes que vivem na América do Sul são explorados pela indústria de cinema norte-americana e não conseguem ter acesso aos filmes feitos em seus territórios.

— Um mercado gigantesco explorado quase que exclusivamente pelo Estados Unidos com uma remessa de lucros gigantesca para o exterior. E há um impedimento da difusão dos filmes que produzimos, há uma barreira, e isso precisa ser encarado. Isso precisa ser visto! Precisa ser regulado, é preciso estimular a indústria do audiovisual nacional, e é preciso que a gente tenha acesso as produções dos outros países do nosso continente e vice-e-versa — avaliou.

Ainda conforme o diretor, é preciso pensar a América do Sul como um bloco econômico.

— Mais cedo ou mais tarde virá a ser um bloco econômico e o audiovisual tem que estar inserido nisso. O audiovisual significa 2% do PIB da América do Sul. Você viu ali que são 7,5 mil salas de cinema em toda a América do Sul — opinou.

Nilson ainda apontou que os streamings estão tomados pela indústria norte-americana e europeia de cinema, mas por outro lado, há poucas produções latino-americanas.

— Se você procurar um filme da Colômbia é uma dificuldade de achar. Tem poucas produções... Venezuela, Peru, nas plataformas não tem. É difícil achar, tem que procurar muito.

O diretor fez uma prospecção a longo prazo para o festival:

— Eu quero que Bonito seja daqui alguns anos a principal referência do cinema sul-americano, tanto do ponto de vista estético, as melhores obras, como do ponto de vista do debate da economia do audiovisual — apostou.

CULTURA PARA FREAR A DESTRUIÇÃO

O 'ponta-pé' do festival de cinema está sendo viabilizado com R$ 450 mil de emenda parlamentar do deputado Vander Loubet (PT). Ao TeatrineTV, o deputado defendeu que o festival também pode ser um mecanismo para frear o avanço do agronegócio destrutivo no Pantanal.

— Cultura e turismo gera emprego limpo. Eu estou muito preocupado com Bonito, principalmente com esse desenvolvimento desordenado que estamos vendo lá, com relação ao desmatamento. Então eu acho que também é forma de ganhar outros mecanismos de gerar emprego e renda para as famílias. O turismo e a cultura trazem isso. E é uma oportunidade das pessoas de fora de entrarem para formarmos uma grande corrente para preservar aquilo lá, que é um patrimônio não só do povo sul-mato-grossense e do povo brasileiro, é um patrimônio da humanidade. Eu quero fazer com que por meio desse festival, como fizemos lá atrás com o Festival de Inverno, possamos dar à Bonito o que a cidade merece — comentou Vander.

O deputado também levantou a necessidade de maiores investimentos no setor do audiovisual. — Este é o primeiro festival, mas temos certeza que vamos consolidar essa marca.

Questionado sobre a inexistência de equipamentos culturais tanto na Capital, quanto em qualquer cidade do Mato Grosso do Sul, Vander apontou que para mudar essa realidade é necessário que se tenha uma decisão de governos.

— Tanto estadual, quanto municipal. Isso tem que ser uma decisão de governo. Nós temos ferramentas para isso. Eu busco ajudar, agora mesmo o Reviva aí eu coloquei R$ 2 milhões para cultura de Campo Grande. Então, o meu mandato trabalha muito com as demandas que esses setores me trazem.

Além disso, prometeu que irá arregimentar esforços junto à bancada para a construção de uma sala de cinema em Bonito.

— Assumo o compromisso, vou buscar viabilizar. Eles me trazendo o projeto para esse equipamento que é a construção de um cinema lá em Bonito, eu vou buscar viabilizar. Tendo o projeto e tendo uma decisão política do município de querer, tenho certeza que tem condições, até pela experiência que eu tenho de buscar esse recurso, porque nós temos muito dinheiro para a Cultura lá em Brasília — completou.

INSCRIÇÕES ABERTAS

O Festival CineSur será realizado entre os dias 05 e 12 de novembro. As embaixadas sul-americanas e os institutos de cinema estão divulgando a data de inscrição para o festival que vai até o dia 31 de agosto.

A produção disse à reportagem que até o momento, se inscreveram filmes do Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Uruguai.

As inscrições devem ser feitas no site oficial. Como adiantamos aqui no TeatrineTV, os filmes selecionados podem receber um cachê de R$7.500 a R$20 mil, a depender da categoria. Leia aqui o regulamento.

CUSTO DO FESTIVAL

O custo total do festival será de R$ 1.388.400.00, já aprovado via Lei Rouanet (Lei de Incentivo à Cultura). Até o momento foram captados R$ 600 mil, sendo que R$ 450 mil vieram do cofre do Ministério da Cultura — por meio da emenda parlamentar do deputado Vander.

Também já estão apoiando o Cinesur o Ministério das Relações Exteriores, a Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur), a Fecomércio, o Sebrae e a Câmara de Vereadores de Bonito.

Os organizadores apontaram no evento que estão em busca de apoio do empresariado para complementação do orçamento.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL

A Coordenadora do Festival Cinesur, Andréa Freire, disse ao TeatrineTV que as inscrições para filmes de toda a América do Sul seguem abertas até 31 de agosto e que até o momento há 350 filmes inscritos.

— Muito mais curtas do que longas. Realmente o mercado de curta é muito atraente e temos percebido o quanto esse espaço de exibição é importante, considerou.

Segundo a coordenadora, em 25 de setembro será publicada a relação de filmes selecionados e no início de outubro deve ser publicada a programação oficial.

Ao todo, serão selecionados os seguintes formatos de filmes:

6 longas-metragens;

6 curtas-metragens;

10 filmes de animação;

10 filmes de cinema ambiental.

Andréa explicou que ainda estão sendo definidos os locais onde serão feitas as exibições, mas uma local já está definido... (Veja essa reportagem completa no TeatrineTV).