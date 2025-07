Fogueira de Ayrá une Candomblé e tradição junina em festa inédita na Capital

A Casa de Santo Asé Efunṣola de Ajagunã realiza a primeira edição da Fogueira de Ayrá, celebração gratuita que propõe uma releitura das festas juninas sob a perspectiva do Candomblé. A atividade artístico-cultural acontece a partir das 15h deste sábado (26.jul.25), na Rua Marechal Câmara, 959, bairro Seminário, em Campo Grande (MS).

A iniciativa é da própria Casa de Santo, com direção espiritual do Babalorixá Geiser Barreto e produção de Juliana Benitez e Mariane Lopes. O objetivo é promover uma vivência cultural e religiosa que une fé, arte e comunidade em torno do Orixá Ayrá, divindade ligada à transformação e à justiça.

A programação reúne apresentações de música, dança e performances que valorizam expressões afro-brasileiras. Entre os destaques estão o espetáculo solo Oxumarê: Um Corpo em Devoção, com Giulia Maciel, além de shows de Begèt De Lucena, Manu Kavallari e do grupo Flor de Pequi. O evento também contará com roda de conversa, capoeira, samba de roda, maculelê e discotecagem com DJ Renan Cruz.

Voltado para toda a família, o evento terá um espaço kids com brinquedos gratuitos, barracas de comidas típicas preparadas de acordo com os preceitos do Candomblé e uma fogueira simbólica como elemento central da festa. Quitutes como canjica, acarajé e arroz doce com cural estarão entre as opções gastronômicas.

A Fogueira de Ayrá se apresenta como uma ação de valorização da diversidade cultural e religiosa do país. Embora as festas juninas tenham origens cristãs, o sincretismo com religiões de matriz africana é uma realidade presente em várias regiões do Brasil. Elementos como o culto ao fogo, os ritmos musicais e a culinária revelam essa fusão de tradições.

Dados do Censo indicam que o número de adeptos do Candomblé e da Umbanda em Mato Grosso do Sul cresceu quase 300% entre 2010 e 2022. Esse aumento reflete não apenas o fortalecimento dessas religiões, mas também sua crescente visibilidade em espaços públicos e culturais.