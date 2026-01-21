Gerente mata dono da Luigi com 10 facadas e comete suicídio na Capital

André Luis Mitidiero, de 46 anos, proprietário da Luigi Pizzaria e da Luigi Salgaderia, foi morto a facadas no início da tarde desta 4ª feira (21.jan.26) pelo gerente da cozinha da salgaderia, Eduardo Araújo, de 32 anos, que cometeu suicídio após o crime. O assassinato seguido de suicídio aconteceu dentro da Luigi Salgaderia, localizada na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande (MS).

O delegado Camilo Kettenhuber, da 7ª Delegacia de Polícia Civil, responsável pelo caso de homicídio seguido de suicídio na Luigi Salgados. Foto: Tero Queiroz

De acordo com o delegado Camilo Kettenhuber, da 7° Delegacia de Polícia Civil da Capital, André chegou ao local junto do filho de 3 anos, por volta das 14h para fazer a retirada de uma entrega, quando foi surpreendido pelo gerente.

"Sem dizer nenhuma palavra. O André foi esfaqueado, aproximadamente mais de 10 facadas em várias partes do corpo, inclusive nas mãos, antebraço, o que indicam lesão de defesa", explicou.

A Polícia Científica recolheu a faca e bainha utilizadas por Eduardo para matar André. Além disso, recolheu também o equipamento que armazenas as imagens das câmeras de segurança do local. Foto: Tero Queiroz

Conforme o delegado, após atacar o patrão, André cometeu suicídio. "Apoiou a faca no pilar e fez força com o corpo. Situação bem atípica. E acabou vindo a óbito também, ou seja, os dois vieram a óbito no local, um em seguida do outro".

CIRCUNSTÂNCIAS

Movimentação de policiais, perícia técnica e populares em frente a Luigi Salgados. Foto: Tero Queiroz

O delegado explicou ainda que a investigação preliminar indica que o crime teria sido motivado por ciúmes por parte de Eduardo, ex-marido de uma das atendentes de caixa do estabelecimento.

"Apuramos um suposto envolvimento do André com a ex-esposa do Eduardo, que também trabalha no local".

A funerária retirando o segundo corpo da Luigi Salgados. Foto: Tero Queiroz

O autor e a atendente de caixa estavam separados desde dezembro de 2025 e ele tinha histórico de ciúmes.

"Eu nunca falei com ele, só ela que conversava e falava que o Eduardo era ciumento. Na verdade, eles estavam separados desde outubro. Ele era um cara muito quieto que acabou fazendo essa desgraça", disse um entregador que trabalha no local e preferiu não se identificar.

O delegado Camilo Kettenhuber fala à imprensa em frente ao Luigi Salgados, onde o empregado matou o patrão e, em seguida, tirou a própria vida. Foto: Tero Queiroz

Ainda segundo o delegado, Eduardo comprou uma faca pensando em cometer o crime e chegou a dispensar os funcionários do estabelecimento. "Isso sugere que o crime foi premeditado".

A ATENDENTE

Criança em frente a Luigi Salgados, filmando a tragédia na Avenida Júlio de Castilo, em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

O delegado revelou que quando a polícia chegou no local, a atendente de caixa não estava. Entretanto, ela entrou em contato por telefone:

"Não, ela não estava aqui na ocasião da nossa chegada. Nós temos contato com ela pelo celular, mas não entramos no mérito da situação ainda. Ela vai ser ouvida nos próximos dias na unidade e durante a investigação isso vai ficar melhor esclarecido".

Ainda conforme Camillo, as câmeras de segurança do estabelecimento vão indicar a verdadeira dinâmica da tragédia.

O caso foi registrado como homicídio seguido de suicídio.

PROCURE AJUDA

Em Campo Grande, o GAV (Grupo Amor Vida) presta apoio emocional gratuito a pessoas em crise pelo número 0800 750 5554. Também é possível buscar atendimento no Núcleo de Saúde Mental ou no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), ou pelos telefones 141 e 188 do CVV (Centro de Valorização da Vida). Em situações emergenciais, os números 190 da PM (Polícia Militar) e 193 do Corpo de Bombeiros podem ser acionados.