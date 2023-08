Internado, Faustão precisa de um coração e está na fila do transplante

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, está internado desde o dia 5 de agosto por conta de uma insuficiência cardíaca. Ele precisa de um novo coração e está na fila de transplante de coração.

Segundo a assessoria da Hospital Albert Einstein, Faustão está em diálise e segue monitorado pelos médicos enquanto aguarda por um doador compatível para receber o órgão. "O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", afirmou em nota a equipe dos médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares. Cerca de 40 mil pessoas estão aguardando pelo órgão no Brasil pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e Fausto é uma delas.

Na 6ª feira (18.ago.23), Faustão gravou um vídeo no Hospital Albert Einstein, no qual procurou tranquilizar seus fãs sobre a sua condição de saúde. Ele pediu por orações.

"Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir ainda que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que quem goste de mim, reze. Tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. Com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima", disse. "Por sorte ainda não morri, eu estou preparado para coisas da vida", escrecentou o apresentador. Eis o vídeo:

Faustão também vem recebendo apoio de amigos famosos pelas redes sociais.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Luciano Huck comentou o vídeo de Faustão, reforçando o pedido feito por ele. "Fausto Silva pediu orações. Estamos aqui em oração e buscando enviar todo nosso amor para que ele se recupere o quanto antes. Força, amigo!", escreveu Huck, que assumiu o antigo programa de Faustão na Globo, o Domingão, quando ele saiu da emissora para estrelar uma atração na Band — Faustão deixou o comando do novo programa após um ano e meio no ar.

Os músicos do Paralamas do Sucesso usaram o perfil oficial da banda para mandar uma mensagem ao

apresentador: "Querido amigo Faustão, estamos aqui mandando boas energias e te desejando uma rápida e

ótima recuperação".

O cantor Péricles também prestou solidariedade ao apresentador. "Meu querido Faustão, companheiro e

parceiro de trabalho em tantos momentos importantes, estamos todos na torcida por você. Que Deus te

abençoe com saúde e que logo possamos estar juntos novamente! Estamos em oração por você, meu amigo.

Deus é grande e poderoso, temos fé", escreveu no Instagram.

As atrizes Leona Cavalli e Cristiane Oliveira desejaram a recuperação de Fausto Silva. "Faustão, querido. O Brasil está torcendo por você! Vai dar tudo certo! Deus te abençoe", disse Cristiane. "Vibrando pela recuperação do querido Faustão, que sempre recebeu a mim e a tantos artistas com tanto carinho", escreveu Leona. Já a autora Gloria Perez desejou: "Força e fé, Faustão".