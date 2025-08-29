MS amplia proteção a mulheres com municipalização de centros especializados em 12 municípios

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou quarta-feira (27), durante o evento “Por Elas, Proteção de Todos os Lados”, um pacote de medidas para fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Entre as principais iniciativas está a municipalização do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência (CEAMCA), que passará a operar de forma descentralizada em 12 cidades do Estado.

Alcinópolis, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Costa Rica, Japorã, Mundo Novo, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Selvíria, Sonora e Rio Brilhante são os municípios contemplados. O investimento é de R$ 2,3 milhões.

“O repasse aos municípios é um apoio do Governo do Estado, mas a iniciativa é de cada prefeito e prefeita. Nosso papel é oferecer o mínimo necessário para estruturar e ampliar essa rede de proteção, garantindo espaços adequados para atendimento. Assim, vamos fortalecendo a rede, que não se resume à estrutura física, mas também ao acolhimento e à proteção efetiva”, destacou o governador Eduardo Riedel.

Durante o evento também foi apresentada a plataforma VITÓRIA, uma ferramenta de inteligência artificial criada para oferecer informações rápidas, seguras e personalizadas a mulheres em situação de violência.

O sistema orienta sobre os tipos de agressão, os direitos garantidos em lei e os serviços disponíveis em cada região do Estado, permitindo que a usuária identifique a situação que enfrenta e saiba como buscar apoio. Para conversar com a Vitória, basta adicionar o telefone (67) 3348-6657.

“Nosso objetivo é que nenhuma mulher se sinta sozinha. A VITÓRIA representa mais um passo para garantir que todas tenham acesso à ajuda com dignidade, respeito e segurança”, afirmou a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza.

Outra medida anunciada foi a assinatura do Plano de Metas Municipal, alinhado à nova legislação federal, que orienta as prefeituras a estabelecer metas específicas e orçamentos próprios para fortalecer as redes de proteção. A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) afirmou seu compromisso com o programa Protege, iniciativa que fortalece as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres em todo o território estadual.

“É um orgulho saber que já ultrapassamos 80% de adesão: são 58 municípios comprometidos com o Plano de Metas de enfrentamento à violência contra a mulher. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa classe de prefeitos que, mesmo em tempos de crise e dificuldade, mantém o cuidado com os investimentos. Todos aqui entenderam a importância desse compromisso e se dispuseram a investir nessa causa tão essencial”, disse o Prefeito de Aparecida do Taboado e Tesoureiro-Geral da Assomasul, José Natan.

Durante a cerimônia, três empresas receberam o Selo Social “Empresa Amiga da Mulher”, uma iniciativa que reconhece e valoriza organizações comprometidas com a promoção da igualdade de gênero e a inclusão profissional de mulheres, especialmente daquelas que enfrentaram situações de violência doméstica.

Líderes comunitários que participaram de capacitação promovida pelo Programa Protege receberam certificados e reforçaram a importância da formação para orientar corretamente as vítimas em seus bairros.

“Como líderes comunitários, recebemos muitas denúncias e, muitas vezes, não sabíamos como orientar as mulheres. A capacitação foi de grande valia, porque agora temos a informação correta e conhecemos a rede de proteção disponível. Nosso próximo passo é compartilhar esse conhecimento com outros líderes, promover rodas de conversa e levar acolhimento a quem precisa. Essa iniciativa abriu nossos olhos: precisamos ter um olhar diferenciado para essas mulheres”, destacou José Carlos Pereira, presidente da associação de moradores do Jardim Los Angeles.

Foto: Álvaro Rezende/ Secom

A Secretaria de Estado da Cidadania firmou ainda parceria com a Faculdade Insted para a realização de um curso de qualificação do atendimento às mulheres em situação de violência. Com investimento de R$ 173 mil, a iniciativa vai capacitar 100 profissionais que atuam na rede especializada nos municípios.

Também foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica com a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, voltado à realização de oficinas de formação e capacitação, com o objetivo de aprimorar continuamente o atendimento às mulheres.

As boas práticas desenvolvidas pelos Grêmios Estudantis da Rede Estadual de Ensino, presentes em 337 escolas distribuídas nos 79 municípios, também foram destacadas durante o encontro. O programa oferece 40 horas formativas para fortalecer competências e estimular os jovens a desenvolverem ações concretas de promoção da equidade de gênero, da cultura de paz e do respeito nas relações.

O governo anunciou ainda a criação do Fórum das Gestoras Estaduais de Políticas Públicas para Mulheres, instância estratégica que busca consolidar uma governança colaborativa entre municípios, promover o intercâmbio de experiências e construir diretrizes conjuntas para a efetividade das políticas públicas de gênero.

Outro avanço apresentado foi o Observatório da Cidadania, que por meio do Painel de Evidências da Violência e da Rede de Atenção às Mulheres, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, reúne dados fundamentais sobre violência doméstica, estupros e feminicídios em cada município.

As informações, disponíveis em formato interativo, permitem comparações precisas entre localidades e contribuem para o planejamento de ações mais eficazes.

Todas essas medidas integram o Plano de Metas do Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (Protege), instituído pelo decreto de 10 de junho de 2025, reafirmando o compromisso do Estado com a construção de políticas públicas baseadas em evidências, capazes de oferecer acolhimento, proteção e novas perspectivas de futuro às mulheres sul-mato-grossenses.