Novo estudo traz evidências sobre o uso terapêutico da cannabis

Recentemente, foi apresentado no WeCann Summit, o maior congresso sobre Medicina Endocanabinoide do mundo, um mapa das evidências sobre a efetividade da cannabis medicinal para o tratamento de uma ampla variedade de doenças. O estudo, que compila 194 pesquisas de revisão publicadas desde 2001, indica o potencial terapêutico de canabinoides para pacientes que sofrem com dor crônica e transtornos mentais/neurológicos.

O mapa reúne o resultado de 18 tipos de intervenções à base de cannabis para 71 desfechos de saúde, agrupados em quatro tipos distintos: canabinoides sintéticos, fitocanabinoide isolado, formulações de THC e CBD, e outras formulações à base de cannabis. Das 9 categorias estudadas, 90 associações ao resultado positivo da cannabis medicinal para o tratamento de transtornos mentais e 87 para alívio de dor foram identificadas.

O estudo destaca ainda a eficácia positiva ou potencialmente positiva de 165 intervenções, além da importância de se investir em mais pesquisas no Brasil e intensificar a capacitação de médicos e outros profissionais de saúde sobre o uso terapêutico da cannabis e derivados. A neurocirurgiã Patricia Montagner, idealizadora do WeCann Summit e fundadora da WeCann Academy, acrescenta que a construção de políticas públicas informadas por evidências é fundamental para a regulação dos produtos à base de cannabis no país.

O Mapa das Evidências foi realizado em colaboração com o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME). O estudo apoia profissionais de saúde, tomadores de decisão e pesquisadores na construção de ações de saúde baseadas em evidências. O WeCann Summit contou com a participação de mais de 1.500 médicos de mais de 59 especialidades e áreas de atuação, que participaram de 30 palestras com as maiores referências nacionais e internacionais no assunto.