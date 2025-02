Professor com 18 anos de experiência ministra curso sobre método russo de atuação em MS

O ator, diretor, dramaturgo e músico, Ewerton Goulart dará início neste sábado (8.fev.25), ao curso de atuação "A Jornada do Ator", no espaço Circo do Mato, em Campo Grande (MS). As aulas acontecerão aos sábados, das 14h às 17h, e seguem até junho.

O valor da mensalidade e demais detalhes das inscrições podem ser obtidos pelo WhatsApp ao final da matéria.

Com duração de cinco meses e emissão de certificado, o curso é voltado para iniciantes no teatro, atores que buscam aperfeiçoamento e arte-educadores. A proposta é uma imersão nas técnicas do Sistema Stanislavski, considerado por muitos artistas como um dos pilares do teatro mundial.

"Stanislavski é tipo o mestre do teatro. Ele que ensinou a galera a atuar de verdade, a buscar as emoções de dentro, não só fingir. Isso faz toda a diferença, principalmente aqui em CG, porque a gente quer que o teatro seja autêntico, que as pessoas se conectem com as histórias, que seja algo real, e não só uma encenação. Ele é tipo a base de tudo, pra gente construir atores de verdade", explicou Ewerton referindo-se ao sistema criado pelo ator e diretor russo, Constantin Stanislavski, pouco explorado na capital sul-mato-grossense.

Conforme o artista, o curso vai utilizar de uma abordagem que busca a conexão entre corpo e mente do ator. "O Sistema Stanislavski é um jeito de deixar o corpo e a mente super conectados para a atuação. A aula tem duas partes: primeiro a gente se solta, mexe o corpo, trabalha a voz, tipo um esquenta pra criatividade. Depois, a gente mergulha nos personagens, entendendo a história, as emoções, tudo que rola dentro deles. Cada aula dura de duas a três horas, com um tempinho pra cada coisa", detalhou.

Ao final do curso, os alunos poderão aplicar na prática todo o conhecimento adquirido, com a montagem de cenas curtas de literatura clássica, proporcionando uma experiência completa, tanto na parte teórica, quanto na prática de interpretação de textos essenciais para o repertório teatral.

Curso abordará o sistema Stanislavski | Foto: Divulgação

QUEM É EWERTON GOULART?

Com mais de 18 anos de experiência nas Artes Cênicas, Ewerton Goulart é especialista no Sistema Stanislavski e se dedica a transmitir essa metodologia a novos artistas, ajudando-os a desbloquear todo o seu potencial de atuação. Membro do renomado Teatral Grupo de Risco (TGR), um dos mais tradicionais grupos de teatro de Mato Grosso do Sul, Ewerton também é compositor e produtor musical, responsável pelas trilhas sonoras de diversos espetáculos teatrais.

SERVIÇO

O espaço do Circo do Mato fica na Rua Tonico de Carvalho, nº 263, bairro Amambai, em Campo Grande (MS).

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @ewerton.goulartcg ou Whatsapp (67) 99615-8686.