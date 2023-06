Reivindicação atendida: Vander e Zeca conseguem segundo Dsei em MS

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) informou na 3ª feira (13.jun.23), que a reivindicação de criação de mais uma unidade de Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) em Mato Grosso do Sul está próxima de se concretizar. A nova unidade deve ser implantada em Amambai ou em Dourados.

De acordo com o deputado, essa bandeira já é defendida por seu mandato e pelo deputado estadual Zeca do PT há vários anos e auxiliaria na correção do que ele chama de injustiça com os povos indígenas do estado.

"Temos a segunda maior população indígena do Brasil, atrás apenas do Amazonas, e apenas um Dsei, que é esse que fica em Campo Grande. Por outro lado, nosso vizinho Mato Grosso tem apenas a sexta população indígena do país e cinco unidades de Dsei. Não tem cabimento isso. Por isso, a implantação de mais unidades de Dsei em nosso estado é fundamental para corrigir essa injustiça e garantir melhor atendimento para as aldeias de Mato Grosso do Sul", pontua Vander.

Recentemente, em 1º de junho, Zeca e o chefe de gabinete de Vander, Sandro Omar de Oliveira Santos, se reuniram com lideranças indígenas de Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru, que reforçaram a cobrança da comunidade pela implantação do novo Dsei.

NOVO MOMENTO

Com a posse de Lula como presidente e a criação do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Vander e Zeca iniciaram um trabalho de articulação junto ao governo federal para viabilizar mais um Dsei no estado. "Até porque era uma pauta que a gente já havia discutido com o Lula ainda na campanha", complementa Vander.

A articulação contou com o apoio de uma importante liderança indígena de Mato Grosso do Sul, Lindomar Terena, que atualmente ocupa o cargo de diretor do Departamento de Promoção da Política Indigenista da Secretaria de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do MPI.

"Esse novo momento que o Brasil está vivendo permitiu que a gente pudesse dar início ao trabalho para viabilizar essa reivindicação. Nesse sentido, como uma pessoa que conhece a realidade dos indígenas do nosso estado, o Lindomar foi uma voz importante para nós nessa articulação. Com o apoio dele, recebemos uma sinalização positiva sobre nossa demanda por parte do governo e agora só resta termos uma agenda com o Ricardo Weibe Nascimento Costa, que é o secretário especial de Saúde Indígena, para tratarmos dos detalhes da implantação desse segundo Dsei", concluiu Vander.

ATENÇÃO À SAÚDE

O Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), subordinada à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde. Trata-se de um modelo de organização de serviços de atenção à saúde indígena.

No Brasil, existem atualmente 34 Dsei divididos por critérios territoriais, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas, não obedecendo necessariamente os limites dos estados.