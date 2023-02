Respeitado curso de Medicina abre inscrições para seleção On-line e via notas do Enem

A Uniderp está com inscrições abertas para quem deseja cursar Medicina. No processo On-line, as provas acontecerão no dia 4 de março, mediante inscrição on-line e pagamento da taxa no valor de R$250,00.

Também podem se inscrever os interessados em participar do processo seletivo por aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Podem se candidatar, neste caso, estudantes que participaram das edições 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 do Exame. A taxa de inscrição é de R$150,00 e os interessados devem consultar o edital e fazer a inscrição on-line.

Nas duas modalidades as inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro. Informações adicionais estão disponíveis no site da Strix.

MEDICINA NA UNIDERP

O curso de Medicina da Uniderp é considerado um dos melhores do Brasil e oportuniza que todos os alunos passem por aperfeiçoamento no Centro de Especialidades Médicas (Cemed), que presta assistência médica-ambulatorial em diversas especialidades, sob supervisão dos professores. Além do Cemed, os estudantes participam de estágios nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e Santa Casa de Campo Grande.

SERVIÇO

Ingresso no curso de Medicina da Uniderp;

Inscrições: até o dia 27 de fevereiro;

Editais: Notas do Enem / On-line.

UNIDERP

Fundada em 1974, a Uniderp oferece cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado e extensão, presenciais ou a distância. Com presença ativa no Mato Grosso do Sul, a Uniderp presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas e das Clínicas-Escola na área de Saúde, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Uniderp oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação de compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais. Em 2014, a Uniderp passou a integrar a Kroton.