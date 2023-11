Riedel autoriza licitação de R$ 161 milhões para obras entre Camapuã e Figueirão

O governador Eduardo Riedel autorizou nesta 3ª feira (14.nov.23), a licitação de restauração da rodovia MS-436, que liga Camapuã e Figueirão, no norte de Mato Grosso do Sul.

Com investimento de mais de R$ 161 milhões, a obra será divida em dois lotes de 111 km no total. "A obra vai para licitação, daqui a poucos meses a empresa que ganhar a concorrência vai iniciar a obra, provavelmente no início do ano que vem. São mais de 160 milhões de investimento, para restaurar completamente esta rodovia”, afirmou o governador.

De acordo com o Chefe do Executivo, a restauração é necessária devido às más condições da rodovia. "Uma obra que está completamente deteriorada, com asfalto que se degradou e encheu de buracos. Extremamente importante para esta região Norte, aos produtores, ao ir e vir das pessoas, ao desenvolvimento do nosso Estado", completou.

O primeiro lote da obra irá restaurar 61,60 km da MS-436, saindo de Camapuã até a Pontinha do Cocho. Essa etapa custará R$ 89,9 milhões. O segundo lote de obras vai restaurar 49,9 km até Figueirão. Essa etapa custará mais R$ 71 milhões.

Quando finalizada a obra beneficiará produtores e o desenvolvimento da região.

O prazo para conclusão é de 20 a 16 meses, dependendo do lote, após a escolha da empresa vencedora da licitação.