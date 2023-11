TCE-MS rifa trator de R$ 230 mil em campanha Novembro Azul

Mais de 100 servidores participaram, nesta 4ª feira (1.out.23), da abertura da campanha Novembro Azul no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em que foi anunciada a venda de Rifa Solidáriaria de um trator John Deere modelo 5080E, zero quilômetro, avaliado em R$ 230 mil.

Qualquer pessoa física, maior de 18 anos, com CPF válido, residente e domiciliada em qualquer Estado brasileiro, pode adquirir um número, no valor de R$ 1 mil, e participar do sorteio. Clique aqui para comprar a rifa.

O ganhador será definido por meio do sorteio da Loteria Federal do dia 27/12/2023, conforme Certificado de Autorização SER/ME nº01.029449/2023.

Além do anúncio, evento contou com palestra, exames de PSA, coffee break, sorteio de brindes e tira dúvidas que ocorreram no auditório da Escola Superior de Controle Externo (Escoex) do TCE.

PALESTRA E TIRA DÚVIDAS

Celso Augusto Pimenteira durante palesta à servidores do Tribunal de Contas de Estado de Mato Grosso do Sul. Foto: TCE-MS

O médico urologista, Celso Augusto Pimenteira, discursou sobre a saúde do homem, ressaltando a importância da realização de exames preventivos. “É imprescindível que no mês de prevenção do câncer de próstata, repassarmos todo o conhecimento sobre o assunto. Mostrar que a partir dos 45 anos, homens que tenham um histórico familiar para o câncer de próstata ou mama, e a partir dos 50 para todos os homens, é necessário realizar exames para prevenir", acentuou.

Evento para os servidores marcou o início da campanha Novembro Azul. Foto: TCE-MS

Segundo o médico, o exame é simples e a prevenção é realizar o diagnóstico precocemente que assim se consegue ter um alcance de 90% de chances de cura. "Hoje tenho pacientes de 90, 100 anos, e isso só é possível fazendo uma boa prevenção para saúde do homem", comentou.

Após a palestra, Pimenteira respondeu às dúvidas e questionamentos dos participantes. Na oportunidade, o servidor Artur Cordeiro, reforçou da importância do TCE-MS em promover essas campanhas no âmbito do Tribunal de Contas. “Ter esse tipo de evento hoje aqui, com palestra e exames é valoroso, pelo conforto que é, porque não precisamos nos deslocar para lugar nenhum, já está sendo oferecido em nossa área de trabalho, e isso é muito legal”.

Servidores do TCE-MS atentos durante palesta sobre o Câncer de Próstata. Foto: TCE-MS

A gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, Tatiana Bazan, destacou que, assim como foi feito na campanha Outubro Rosa, a facilidade de oferecer exames laboratoriais dentro do Tribunal de Contas também será oferecida aos servidores homens durante a campanha Novembro Azul. “Nós trouxemos também essa facilidade para os servidores homens, oferecendo o exame laboratorial aqui dentro, colhendo o sangue, para o PSA que é um dos exames que rastreia o câncer de próstata, é um exame complementar com o toque. E trazer para o Tribunal de Contas é uma forma de que realmente haja essa prevenção”, opinou Bazan que ainda completou. “O laboratório vai encaminhar o resultado, e se algum resultado de PSA der alteração, o servidor será direcionado, encaminhado. Não vamos deixar esse servidor desamparado, sem saber o que fazer com o resultado”.

Tatiana Bazan fala aos servidores. Foto: TCE-MS

Também participou do evento o médico-cirurgião e especialista oncológico, Gustavo Mendes Medeiros, diretor-geral do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão. Ele destacou a importância da iniciativa do TCE em ajudar o hospital e agradeceu o apoio do presidente do TCE-MS, Jerson Domingos, na divulgação da Rifa Solidária. “Primeiramente a gente quer agradecer ao órgão que tem extrema importância e visibilidade para o Estado, e esse apoio é fundamental para que a gente consiga alcançar a meta na Rifa Solidária. Uma ação em que ganhamos de doação um trator zero KM e que com a venda da rifa vamos poder ajudar o Hospital a cobrir o déficit mensal, que hoje gira em torno de 700 mil reais só em medicação para os pacientes que estão em tratamento oncológico”, finalizou o diretor-geral do HCAA, Dr. Gustavo Mendes.