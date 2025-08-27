Tiroteio em escola católica deixa mortos e feridos nos Estados Unidos

Um atirador abriu fogo na Escola Católica Annunciation, em Minneapolis, nos Estados Unidos, deixando ao menos duas pessoas mortas e 12 feridas nesta 4ª feira (27.ago.25).

A informação foi confirmada pela emissora americana ABC News.

O governador de Minnesota, Tim Waltz, disse que a Patrulha Rodoviária Estadual e o Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota (BCA) estão no local. Segundo ele, o criminoso foi contido.

Trata-se do quarto tiroteio registrado em Minneapolis nas últimas 24 horas. A polícia local informou que, em três incidentes separados, oito pessoas ficaram feridas e demonstrou preocupação com o aumento da violência armada.

De acordo com a ABC News, o atirador da escola teria dado um tiro na própria cabeça e morreu no local. Sua identidade ainda não foi divulgada pelas autoridades.

O perfil oficial da cidade de Minneapolis orientou que a população se mantenha afastada da escola para que a equipe de emergência possa atuar. Famílias dos alunos foram direcionadas à chamada “zona de reunificação”.

O vice-diretor do FBI, Dan Bongino, informou que agentes já estão a caminho. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, declarou que mantém contato com “parceiros interinstitucionais” e está em oração pelas vítimas.

O presidente Donald Trump afirmou em rede social que foi informado sobre o tiroteio e pediu orações pelas vítimas e suas famílias. A escola atende crianças da pré-escola ao oitavo ano e teve seu primeiro dia de aula na segunda-feira, 25.

Fundada em 1923, a instituição busca ensinar “valores cristãos e cidadania” e valoriza o aprendizado baseado na fé. O site oficial reforça a participação de professores, pais e alunos nesse processo educativo.