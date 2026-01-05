UEMS lança edital com 31 bolsas de Pós-Doutorado e remuneração mensal de R$ 5,2 mil

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou a Chamada nº 001/2025 para selecionar pesquisadores para bolsas de Pós-Doutorado. Inscreva-se AQUI.

A iniciativa é coordenada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) e visa fortalecer a produção científica.

Os interessados poderão realizar as suas inscrições no período compreendido entre 2 de fevereiro e 2 de março deste ano.

O edital prevê a concessão de até 31 bolsas institucionais, com vigência de 12 meses e valor mensal de R$ 5.200,00.

Os recursos fazem parte do Programa Estratégico de Valorização, Consolidação e Desenvolvimento da Pós-Graduação (PROPOS).

As vagas são destinadas a brasileiros ou estrangeiros que possuam título de doutor, sob supervisão de docentes da UEMS.

É vedada a participação de docentes ou servidores que já possuam vínculo com a instituição nesta seleção.

A distribuição das bolsas atenderá aos programas de Pós-Graduação stricto sensu e aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT).

Programas que possuem apenas mestrado poderão receber até uma bolsa, enquanto aqueles com mestrado e doutorado terão até duas.

Para os INCTs coordenados pela UEMS, o limite é de seis bolsas; já os vice-coordenados pela instituição podem receber até três.

As pesquisas devem focar em temas estratégicos, como produção sustentável, biotecnologia, saúde única e tecnologias assistivas.

Também estão incluídas áreas como educação, estudos climáticos, desenvolvimento regional, cidades inteligentes e gestão estratégica.

A divulgação dos resultados ocorrerá no Diário Eletrônico Oficial de Mato Grosso do Sul e no site da PROPPI/UEMS.