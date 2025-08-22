A partir de MS, golpistas extorquiam vítimas usando perfis falsos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Itaquirai e da Unidade de Combate aos Crimes Cibernéticos (UICC/CI), deflagrou na 5ª feira (21.ago.25) a segunda fase da Operação Cyber Fake, que apura crimes de extorsão sexual, estelionato digital e armazenamento de material pornográfico infantojuvenil.

Nesta etapa, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Itaquirai. A ação teve como base novos elementos obtidos a partir da análise de materiais apreendidos na primeira fase da operação.

As investigações começaram após denúncia de uma vítima, que relatou ter sido abordada por um perfil falso em rede social, induzida a enviar conteúdo íntimo e depois ameaçada de exposição pública.

A apuração revelou uma estrutura criminosa que utilizava perfis falsos, identidades digitais fictícias e táticas de engenharia social para aplicar fraudes eletrônicas e extorquir vítimas. Foram identificadas pessoas lesadas em vários estados do país, inclusive adolescentes.

O nome da operação faz referência à principal estratégia usada pelos envolvidos: a criação de falsas identidades virtuais para enganar vítimas e obter vantagens financeiras e sexuais por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.