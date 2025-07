Gaeco ataca coração do tráfico de pasta base e prende 37 em MS, SP e MG

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), deflagrou nesta 4ª feira (9.jul.25) a Operação “Blindspot”, com foco no combate ao tráfico de drogas. Ao todo, foram cumpridos 37 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão em municípios de MS, SP e MG.

As investigações apontam a existência de uma organização criminosa bem estruturada, especializada na distribuição de cocaína e pasta-base, com ramificações interestaduais e participação de um policial penal. O grupo utilizava caminhões de carga para o transporte das drogas, aliciando motoristas e escondendo os entorpecentes entre mercadorias lícitas.

A ação teve início em setembro de 2024, quando foram apreendidos 424,3 kg de drogas pertencentes à quadrilha. A carga incluía 146,8 kg de cocaína, 267,9 kg de pasta-base, 7,5 kg de haxixe marroquino e 2,2 kg de skunk, todos ocultados dentro de cilindros de oxigênio adulterados.

Segundo o MPMS, o grupo utilizava estratégias sofisticadas para escapar da fiscalização, como o uso de mochilas, estepes e compartimentos ocultos nos veículos. O nome “Blindspot” faz referência justamente a esses “pontos cegos” usados para camuflar a droga. A operação contou com apoio do Batalhão de Choque e do Bope da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.