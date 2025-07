Arauco vai pagar R$ 1 milhão em compensação por impacto ambiental de rede elétrica

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta 6ª feira (25.jul.25) o extrato do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental firmado entre o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a empresa Arauco Celulose do Brasil S/A.

O documento estabelece a execução de medida compensatória relacionada à instalação de uma linha de transmissão de energia elétrica com tensão acima de 138 kV, localizada nos municípios de Inocência e Selvíria, no âmbito de processo de licenciamento ambiental. O projeto foi embasado em Estudo de Impacto Ambiental.

De acordo com o extrato, a atividade foi classificada com grau de impacto ambiental de 0,690%, resultando em uma compensação ambiental no valor de R$ 1.076.836,40, correspondente a 20.526,81 UFERMS, considerando a unidade fiscal de referência do mês de maio de 2025 (R$ 52,46). O valor de referência do empreendimento é de R$ 156.063.246,00.

A compensação será destinada a ações em Unidades de Conservação, conforme previsto na legislação ambiental federal e estadual. A vigência do compromisso é de 48 meses a partir da data de assinatura, ocorrida em 23 de maio de 2025.

O termo foi assinado por André Borges Barros de Araújo (representando o Imasul), Carlos Alberto Altimiras Ceardi e Valéria de Paula Ribeiro (representando a Arauco Celulose do Brasil S/A).