Educação ambiental nas escolas marca Semana do Meio Ambiente em Campo Grande

Em alusão à Semana do Meio Ambiente, escolas públicas de diferentes regiões de Campo Grande receberam, ao longo desta semana, um ciclo de atividades voltado à educação ambiental. A ação envolveu o plantio de mudas, palestras e dinâmicas educativas, e foi realizada em parceria entre o vereador Jean Ferreira (PT), a ONG Mil Pelo Planeta e o deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS).

A iniciativa passou por seis unidades escolares entre os dias 2 e 6 de junho, com o objetivo de estimular o senso de responsabilidade ambiental entre crianças e adolescentes. O foco principal foi a sensibilização sobre temas como arborização urbana, reciclagem, economia de recursos naturais e os impactos das mudanças climáticas.

As atividades tiveram início na segunda-feira (2) na Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, no Conjunto Recanto dos Rouxinóis. Nos dias seguintes, a programação se estendeu às escolas José Maria Hugo Rodrigues (Mata do Jacinto), Pe. José Scampini (Coophavila II), Arlindo Sampaio Jorge (Vila Moreninha II), e foi encerrada nesta sexta-feira (6) na Escola Estadual Profª Zélia Quevedo Chaves, no Parque Residencial Iracy Coelho Netto.

Além de palestras, os estudantes participaram do plantio coletivo de mudas nativas, atividade pensada para incentivar o cuidado com os espaços escolares e promover a arborização em áreas urbanas.

Segundo Jean Ferreira, a proposta foi pensada para unir informação prática com envolvimento direto dos alunos. “A participação ativa dos estudantes reforça a importância de integrar o tema ambiental ao cotidiano escolar”, afirmou o parlamentar.

Neo Ávila, coordenador da ONG Mil Pelo Planeta, reforça que a educação ambiental precisa começar cedo. “São ações simples que geram reflexão e criam uma base para escolhas mais sustentáveis no futuro”, pontua.

O ciclo de atividades ocorreu no contexto da Semana do Meio Ambiente, comemorada anualmente na primeira semana de junho. A data internacional foi instituída em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU), durante a Conferência de Estocolmo, e busca chamar atenção global para a importância da preservação ambiental.

ESCOLAS PARTICIPANTES – CICLO AMBIENTAL 2025

02/06 – E.E. Maria de Lourdes T. Areias – Conjunto Recanto dos Rouxinóis

03/06 – E.E. José Maria Hugo Rodrigues – Mata do Jacinto

04/06 – E.E. Pe. José Scampini – Coophavila II

05/06 – E.E. Arlindo Sampaio Jorge – Vila Moreninha II

06/06 – E.E. Profª Zélia Q. Chaves – Parque Iracy Coelho Netto

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Criada para reforçar a necessidade de preservação dos recursos naturais, a Semana do Meio Ambiente acontece sempre na primeira semana de junho, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). A data foi estabelecida durante a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972.