Bataguassu: jovem apresenta Manifesto Ambiental pelos rios

O estudante Augusto Lima Zielasko, representante de Bataguassu no projeto “Jovens Líderes do Rio Paraná”, apresentou às autoridades municipais o Manifesto Ambiental em Defesa do Rio Paraná e do Rio Pardo.

O documento reúne propostas voltadas à conservação dos recursos hídricos, ao fortalecimento da educação ambiental e ao incentivo de políticas públicas que promovam a sustentabilidade local.

A entrega ocorreu durante uma reunião oficial com o vice-prefeito em exercício, Cleyton Silva, a secretária de Meio Ambiente e Agricultura, Ana Laura Lara Pereira Pinto Martins, e os vereadores Glauber da Karazawa e Professor Fábio Eduardo da Silva.

CONSTRUÇÃO COLETIVA

Durante o encontro, Augusto apresentou e leu o manifesto, resultado de um processo de formação que incluiu estudos sobre sustentabilidade, visitas técnicas e debates sobre os desafios ambientais da região.

O texto propõe ações voltadas à recuperação de áreas degradadas, à proteção de nascentes e ao incentivo de políticas de conscientização ambiental.

As autoridades presentes reconheceram o engajamento do grupo e a relevância da iniciativa. Para elas, o envolvimento da juventude é essencial para fortalecer o diálogo entre poder público e sociedade civil.

O manifesto será encaminhado aos setores técnicos e às comissões legislativas competentes, com o objetivo de subsidiar futuras políticas e projetos de preservação ambiental em Bataguassu.

SOBRE O PROJETO

O projeto “Formação de Líderes Ambientais: Juventude do Rio Paraná” é desenvolvido pela ONG Rio Paraná, com sede em Três Lagoas (MS). A iniciativa busca formar jovens entre 11 e 21 anos de municípios banhados pelo Rio Paraná, promovendo o protagonismo juvenil na defesa do meio ambiente.

Ao todo, 12 representantes de diferentes cidades foram selecionados por meio de um concurso cultural que avaliou engajamento comunitário e capacidade de liderança.

Em Bataguassu, o escolhido foi Augusto Lima Zielasko, que concluiu o ciclo de formação com a elaboração e entrega do Manifesto Ambiental, simbolizando o compromisso da juventude bataguassuense com o futuro sustentável da região.