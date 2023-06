Corguinho e Santa Rita do Pardo registram redução populacional

O município de Corguinho (MS), perdeu 79 moradores entre 2010 e 2022. Agora, 4.783 moradores vivem no local onde há dez anos havia 4.862. Os números estão no Censo Demográfico 2022 apresentado em coletiva à imprensa nesta 4ª feira (28.jun.2023), na sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Campo Grande (MS).

Segundo o IBGE, Corguinho conta com 3.480 imóveis, por outro lado, lidera o ranking de locais onde há mais casas não ocupadas. De 2010 a 2022, Corguinho registrou crescimento de 46,4% de imóveis vazios, seguido por Jaraguari (40,3%) e Santa Rita do Pardo (39,6%).

Na mesma tendência, Santa Rita do Pardo perdeu moradores. O município tinha 7.259 moradores em 2010, hoje conta com 7.027, isso é, 232 pessoas a menos. O município tem 4.178 imóveis, conforme o Censo de hoje. Em todo estado, o número de domicílios particulares ocupados cresceu 28,3%, enquanto o número de domicílios não ocupados (vagos e de uso ocasional) cresceu 90,6%.

Ao das anteriores, Jaraguari teve um tímido crescimento populacional. Em 2010 o município tinha 6.341 moradores, agora o Censo mostra que há 7.139 moradores em Jaraguari. O IBGE registrou a existência de 4.573 imóveis na cidade.

