Homem sai pra passear com cachorro e morre ao cair de ponte que não tinha proteção

O Gerente de Supermercado Valdeci Pereira dos Santos, de 55 anos, morreu após cair da Ponte Boiadeira, na tarde de domingo (10.dez.23) entre as cidades de Anastácio e Aquidauana (MS). Ele estava passendo com seu cachorro, da raça dogue alemão em um trecho sem proteção nas laterais.

Conforme o site A Princesinha News, Valdeci, que era gerente do Supermercado Princesa, caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros, em uma área repleta de pedras e no momento do socorro, bombeiros precisaram afastar o cachorro do dono.

Valdeci morreu a caminho do Hospital Regional de Aquidauana. Ainda conforme o site, a Ponte Boiadeira está abandonada e sem manutenção há um tempo.

A Polícia registrou o caso como morte a esclarecer.