Lindomar Terena recebe título de 'Cidadão Buritiense' por serviços às comunidades

O coordenador do Dsei-MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul), Lindomar Terena, foi homenageado oficialmente com o título de “Cidadão Emérito Buritiense”, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da população indígena de Mato Grosso do Sul, especialmente pelas ações desenvolvidas na Terra Indígena Buriti, localizada no município de Dois Irmãos do Buriti.

A honraria foi instituída por meio do Decreto Legislativo nº 08/2025, de autoria do vereador Éder Alcântara, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.

A entrega do título aconteceu na manhã da última 3ª feira (23.set.25), na sede do Dsei-MS com a presença do presidente da Câmara, Carlos Alberto, do próprio autor da proposta e de diversas lideranças do Território Indígena Buriti.