MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
19 de agosto de 2025
Campo Grande 24ºC

MEIO AMBIENTE

MP apura uso de agrotóxicos perto de casas em Dourados

Promotoria requisitou perícia após denúncia de pulverização irregular em lavoura de milho

Reprodução
A- A+

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação para apurar o possível uso irregular de agrotóxicos em lavoura de milho instalada próxima a residências, em Dourados. O caso envolve uma fazenda localizada no entorno do Conjunto Residencial Monte Carlo e levanta preocupações sobre riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

A denúncia, recebida pela Ouvidoria do MP, aponta descumprimento do artigo 151 da Lei Complementar Municipal nº 440/2022, que proíbe a aplicação mecanizada de defensivos químicos a menos de 200 metros de áreas habitadas, nascentes e cursos d’água.

Após vistorias com drones, a Guarda Municipal Ambiental (GMA) identificou marcas de pulverizadores na plantação. O arrendatário responsável apresentou notas fiscais e receituários de produtos biológicos aplicados entre janeiro e março deste ano, negando o uso de agrotóxicos.

Diante da divergência, o promotor de Justiça Amílcar Araújo Carneiro Júnior determinou uma perícia técnica. “Foi requisitado à Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) a elaboração de laudo técnico sobre amostras de solo e plantas, com prazo até 15 de setembro de 2025”, explicou. O objetivo é esclarecer se houve aplicação de defensivos químicos ou apenas insumos biológicos.

Enquanto isso, a GMA mantém monitoramento contínuo da área e abriu canal de comunicação com moradores para receber novas denúncias. O inquérito segue em andamento e pode resultar em medidas judiciais para garantir a saúde da população e a proteção ambiental.

Leia também

• Acusado de matar mãe e crianças indígenas, fazendeiro vira alvo do MP por 'agrotóxico'

• Caminhoneiro é preso com carga milionária de agrotóxico

• Grupo é condenado por envenenar indígenas com chuva de agrotóxico

Reportar Erro
MS Noticias no Google News