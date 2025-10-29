Obras na BR-163/MS causam desvios e 'Pare-e-Siga' nesta 4ª feira (29)

A concessionária Motiva Pantanal executa obras de manutenção e ampliação na BR-163 MS nesta 4ª feira (29.out.25). As atividades incluem serviços de duplicação, implantação de faixas adicionais, reparos no pavimento (como tapa-buracos) e revitalização da sinalização horizontal.
Em função dos trabalhos, motoristas encontrarão trechos operando com desvios temporários ou com interdição parcial e tráfego alternado, no sistema "pare-e-siga".
A empresa responsável pela rodovia recomenda que os condutores mantenham atenção constante e respeitem a sinalização provisória instalada nas áreas de obra.
Abaixo, confira os pontos de interdição programados para hoje:
PONTOS DE DESVIO
-
Rio Verde de MT: entre os kms 653 e 651;
-
São Gabriel do Oeste: entre os kms 638 e 632; entre os kms 616 e 614; entre os kms 603 e 601;
-
Jaraguari: entre os kms 535 e 534; entre os kms 531 e 530; entre os kms 519 e 518;
-
Campo Grande: entre os kms 494 e 492; entre os kms 492 e 491; entre os kms 455 e 454;
-
Rio Brilhante: entre os kms 374 e 369;
-
Caarapó: entre os kms 235 e 232.
PONTOS PARE-E-SIGA
-
Coxim / Rio Verde de MT: entre os kms 727 e 726;
-
Rio Verde de MT: entre os kms 712 e 711;
-
São Gabriel do Oeste: entre os kms 613 e 612; entre os kms 609 e 607;
-
Bandeirantes: entre os kms 577 e 575; entre os kms 559 e 556;
-
Campo Grande: entre os kms 488 e 487; entre os kms 485 e 484; no km 475;
-
Nova Alvorada do Sul: entre os kms 402 e 401;
-
Dourados: no km 247;
-
Naviraí: no km 118;
-
Eldorado: no km 65;
-
Mundo Novo: entre os kms 25 e 22; entre os kms 15 e 12; entre os kms 12 e 7.