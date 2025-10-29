Obras na BR-163/MS causam desvios e 'Pare-e-Siga' nesta 4ª feira (29)

A concessionária Motiva Pantanal executa obras de manutenção e ampliação na BR-163 MS nesta 4ª feira (29.out.25). As atividades incluem serviços de duplicação, implantação de faixas adicionais, reparos no pavimento (como tapa-buracos) e revitalização da sinalização horizontal.

Em função dos trabalhos, motoristas encontrarão trechos operando com desvios temporários ou com interdição parcial e tráfego alternado, no sistema "pare-e-siga".

A empresa responsável pela rodovia recomenda que os condutores mantenham atenção constante e respeitem a sinalização provisória instalada nas áreas de obra.

Abaixo, confira os pontos de interdição programados para hoje:

PONTOS DE DESVIO

Rio Verde de MT: entre os kms 653 e 651;

São Gabriel do Oeste: entre os kms 638 e 632; entre os kms 616 e 614; entre os kms 603 e 601;

Jaraguari: entre os kms 535 e 534; entre os kms 531 e 530; entre os kms 519 e 518;

Campo Grande: entre os kms 494 e 492; entre os kms 492 e 491; entre os kms 455 e 454;

Rio Brilhante: entre os kms 374 e 369;

Caarapó: entre os kms 235 e 232.

PONTOS PARE-E-SIGA