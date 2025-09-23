Operadora é investigada por deixar população sem ligações de emergência em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um procedimento administrativo para apurar a instabilidade das linhas de emergência 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 (Samu) em Dourados. A medida foi tomada após falhas recorrentes ao longo de 2025.

As interrupções mais graves ocorreram em março e abril, quando as linhas da PM e dos Bombeiros ficaram fora do ar, forçando a divulgação de números alternativos. Em setembro, foi a vez do 192 do SAMU sair do ar, o que voltou a expor a fragilidade do sistema.

Segundo a operadora responsável, os problemas foram causados por furtos de cabos. A empresa informou que está migrando as linhas para a tecnologia VoIP, com suporte em fibra óptica. Durante a transição, o atendimento do 193 está sendo feito diretamente por Campo Grande.

O MPMS notificou a Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado, que têm 20 dias úteis para apresentar esclarecimentos e documentos sobre as ações adotadas.

A 10ª Promotoria de Justiça destacou que manter esses canais de emergência operacionais é essencial para garantir o direito à segurança e à vida da população. O caso seguirá sob monitoramento do MP para assegurar uma solução definitiva.