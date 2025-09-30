MS Notícias

RIBAS DO RIO PARDO (MS)

Servidor é suspeito de vazar dados sigilos para tentar 'incriminar' ex-prefeito em MS

MP investiga denúncia de que servidor teria repassado informações tributárias à imprensa

Danieze, ex-prefeito de Ribas do Rio PardoDanieze, ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo - Reprodução
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou um inquérito civil para apurar o suposto vazamento de informações sigilosas de caráter tributário da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo.

Segundo a investigação, um servidor público teria repassado dados internos à imprensa, atribuindo ao ex-prefeito João Alfredo Danieze supostos atos de improbidade administrativa que não foram comprovados até o momento.

De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo, conduzida pelo promotor George Zarour Cezar, o procedimento busca esclarecer as circunstâncias da divulgação, já que o servidor tinha acesso às informações em razão do cargo que ocupava.

O MP ressalta que a quebra de sigilo por agente público configura violação grave, com implicações administrativas, civis e penais.

O caso teve origem após encaminhamento do Município informando que o servidor já havia sido penalizado em processo administrativo disciplinar e respondia também a ação penal pelo mesmo fato. Ainda assim, o Ministério Público considera que existem pontos pendentes a serem sanados, motivo pelo qual determinou a continuidade das apurações.

O inquérito permanece aberto na 1ª Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo.

