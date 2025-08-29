MS Notícias

INQUÉRITO

MP investiga contrato suspeito sem licitação em Ribas do Rio Pardo

Procedimento apura irregularidades na contratação direta de empresa de consultoria pela prefeitura

Prefeitura de Ribas do Rio Pardo - Assessoria
A 1ª Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo instaurou um Procedimento Preparatório para investigar possíveis irregularidades na contratação direta da empresa Marin Consultoria e Assessoria LTDA, feita pelo município por meio de inexigibilidade de licitação.

O procedimento foi divulgado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul desta 6ª feira (29.ago.25). A apuração tem como objetivo verificar se houve violação aos princípios da administração pública na formalização do contrato.

O caso tramita sob sigilo, com acesso restrito às partes interessadas, que poderão acompanhar o andamento diretamente na sede da Promotoria, localizada na Rua Waldemar Francisco da Silva, nº 1.017, Bairro Nossa Senhora da Conceição I, em Ribas do Rio Pardo.

A investigação é conduzida pelo promotor de Justiça George Zarour Cezar. Caso sejam constatadas irregularidades, o Ministério Público poderá adotar medidas judiciais ou extrajudiciais para responsabilização dos envolvidos.

