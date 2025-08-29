MP investiga contrato suspeito sem licitação em Ribas do Rio Pardo

A 1ª Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo instaurou um Procedimento Preparatório para investigar possíveis irregularidades na contratação direta da empresa Marin Consultoria e Assessoria LTDA, feita pelo município por meio de inexigibilidade de licitação.

O procedimento foi divulgado no Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul desta 6ª feira (29.ago.25). A apuração tem como objetivo verificar se houve violação aos princípios da administração pública na formalização do contrato.

O caso tramita sob sigilo, com acesso restrito às partes interessadas, que poderão acompanhar o andamento diretamente na sede da Promotoria, localizada na Rua Waldemar Francisco da Silva, nº 1.017, Bairro Nossa Senhora da Conceição I, em Ribas do Rio Pardo.

A investigação é conduzida pelo promotor de Justiça George Zarour Cezar. Caso sejam constatadas irregularidades, o Ministério Público poderá adotar medidas judiciais ou extrajudiciais para responsabilização dos envolvidos.