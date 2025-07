Câmara de Ribas reprova contas de Paulo Tucura e ele pode ficar inelegível

A Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo reprovou por unanimidade, em sessão extraordinária realizada nesta 5ª feira (3.jul.25), as contas da gestão do ex-prefeito Paulo Tucura, referentes ao exercício financeiro de 2018.

A decisão segue recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), que apontou diversas irregularidades na condução fiscal da Prefeitura naquele período.

Entre os principais problemas identificados pelo TCE estão a extrapolação da margem orçamentária, alterações orçamentárias sem validade formal, erros na classificação contábil de despesas e inconsistências nos saldos patrimoniais, o que compromete a veracidade dos demonstrativos contábeis do município.

Com a reprovação das contas, Paulo Tucura pode ficar inelegível por até oito anos, conforme determina a Lei da Ficha Limpa.

Todos os dez vereadores presentes votaram a favor do parecer do TCE-MS: Anderson Arry (PSDB), Dione Tavares (PSB), Jeová do Banco (PP), José Heleriano (PP), Lucas Lopes (PT), Lucy Duarte (PSD), Policial Christoffer (PL), Rose Pereira (PSDB), Sargento Nei (PSDB) e Tania Ferreira (PP).