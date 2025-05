Alckmin entrega convite ao Papa para COP 30

O vice-presidente brasileiro e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, visitou o Vaticano no domingo (18). Ele entregou ao Papa Leão XIV um convite oficial para a COP 30.

O evento será realizado em novembro em Belém, capital do Pará. Alckmin participou da cerimônia de início do Pontificado do Papa.

No sábado (17), reuniu-se com cardeais brasileiros e com o arcebispo Paul Gallagher. Gallagher é responsável pelas relações internacionais da Santa Sé.

A visita reforça a ligação do Brasil com temas globais, como a agenda climática. A COP 30 terá como palco a região amazônica.

Esse será o foco central para debates sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O convite entregue ao Papa destaca a importância do evento para o Brasil e o mundo.

A expectativa é que a participação do Vaticano fortaleça o diálogo global sobre essas questões.