Alison dos Santos leva prata nos 400 m com barreiras no Mundial de Tóquio

Alison dos Santos conquistou a medalha de prata nos 400 m com barreiras na manhã desta 6ªfeira (19.set.25), durante o Mundial de Atletismo em Tóquio.

O brasileiro, conhecido como Piu, teve um início conturbado ao tocar o primeiro obstáculo e chegar a ocupar a quarta colocação.

Na reta final, Piu acelerou e superou dois concorrentes, cruzando a linha de chegada com o tempo de 46s84.

Duas vezes medalhista olímpico e campeão mundial em 2022, em Eugene (EUA), Alison ficou atrás do norte-americano Rai Benjamin.

Benjamin, campeão olímpico em Paris, registrou 46s52, a melhor marca da temporada, garantindo o ouro na prova.

O pódio foi completado por Abderrahman Samba, do Qatar, que finalizou a prova em 47s06, ficando com o bronze.