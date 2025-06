Brasileira que caiu em vulcão na Indonésia morre por não ser resgatada a tempo

O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta 3ª.feira (24.jun) a morte da publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, na Indonésia.

O corpo da jovem foi encontrado próximo ao vulcão Monte Rinjani, após quatro dias de buscas.

Juliana caiu de um penhasco no sábado (21.jun), enquanto fazia trilha rumo ao cume da montanha, destino popular entre turistas no país asiático. A operação de resgate foi dificultada pelas fortes chuvas e terreno acidentado.

Segundo familiares, a equipe de resgate conseguiu alcançar o local apenas nesta 3ª.feira, quando localizaram o corpo da jovem.

A confirmação da morte causou comoção entre amigos e parentes, que acompanhavam as buscas de longe e chegaram a criar uma conta no Instagram para pressionar as autoridades brasileiras e indonésias para a agilidade no resgate da jovem.

Em nota oficial, o Itamaraty informou que a embaixada do Brasil em Jacarta atuou junto às autoridades locais desde o início. O órgão prestará apoio à família de Juliana para a repatriação do corpo ao Brasil. A íntegra.