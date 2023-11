Escola cearense vence o prêmio de melhor do mundo

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, em Carnaubal (CE), conquistou o 1º lugar no pódio do Prêmio Melhores Escolas do Mundo (World’s Best School Prizes). O resultado foi divulgado na 6ª feira (3.nov.23).

Segundo informado, a unidade de ensino foi premiada com o 1º lugar na categoria “Apoiando vidas saudáveis”, por seu projeto “Adote um Estudante”, que visa a saúde mental dos alunos. Com a vitória, a escola recebeu uma recompensa em dinheiro de 50 mil dólares, aproximadamente R$ 250 mil.

O prêmio, criado em 2022, tem como objetivo compartilhar boas práticas que estão transformando a vida dos estudantes e fazendo diferença nas comunidades onde as escolas estão inseridas. Nesta edição, 108 países participaram do prêmio, que foi apoiado pela Fundação Lemann e criado pela T4 Education. Veja a lista no final do texto.

De cordo com Carnaubal, o projeto vitorioso começou a ser desenvolvido após a pandemia. No encalço do retorno do modelo presencial os professores diretores de turma notaram, em sala de aula, que muitos alunos estavam enfrentando problemas de ansiedade, transtornos de depressão, automutilação, baixa autoestima, dificuldades de comunicação e de socialização. Para abordar essa questão, o professor de educação física Guilherme Barroso, que também é diretor de turma na instituição, sugeriu a criação do projeto “Adote um Estudante”. O projeto trabalha com o apoio de psicólogos voluntários de diversas partes do Brasil, que oferecem atendimentos individuais via Google Meet. Além disso, o projeto também oferece atividades esportivas e oficinas de teatro, dança, pintura e crochê. O resutado foi esse:

OUTRA ESCOLA CEARENSE PREMIADA

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Jaime Tomaz de Aquino, situada em Beberibe, também na rede estadual cearense, ficou no top 10 do Prêmio, na categoria de “Ação ambiental”. Logo após sua construção, em 2019, a EEMTI aderiu ao Programa Selo Escola Sustentável, promovido pela Secretaria de Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema). Com isso, conseguiu implementar um programa abrangente com foco em currículo, gestão do espaço físico e educação socioambiental, em um esforço para ampliar a consciência sobre as questões ecológicas.

O vencedor do Prêmio de Melhor Escola do Mundo para Colaboração Comunitária 2023: foi a SPARK Soweto , um jardim de infância e escola primária independente, parcialmente financiado pelo governo, em Joanesburgo, África do Sul, que se tornou um catalisador de mudança para a sua comunidade desfavorecida, que já foi um símbolo da luta contra o Apartheid.

O vencedor do Prêmio de Melhor Escola do Mundo para Ação Ambiental 2023: Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco , uma escola pública primária e secundária localizada em Pitalito, Huila, Colômbia, que está enfrentando o enorme desafio ambiental da produção de café e transformando resíduos em produtos ecologicamente corretos.

O vencedor do Prêmio de Melhor Escola do Mundo para Inovação 2023: A Riverside School , uma escola internacional independente em Ahmedabad, Gujarat, Índia, que ganhou reconhecimento mundial por sua abordagem inovadora e centrada no aluno à educação com seu modelo pedagógico I CAN.

O vencedor do Prêmio de Melhor Escola do Mundo por Superação de Adversidades 2023: A Escola Max Rayne Hand in Hand de Jerusalém , que está ajudando a curar divisões de longa data em tempos sombrios como a única escola primária-secundária bilíngue integrada judaico-árabe em Israel.

O vencedor do novo Community Choice Award:

Os vencedores dos cinco Prémios de Melhor Escola do Mundo foram escolhidos por uma votação independente de uma Academia de Julgadores especializada, com base em critérios rigorosos.

Além disso, um novo Prêmio Escolha da Comunidade foi entregue este ano ao Professor Edson Pisani da Escola Municipal no Brasil, depois de ter conquistado o maior número de votos de todos os finalistas do Prêmio das Melhores Escolas do Mundo em uma Votação Pública. Será agora membro do novo programa Best School to Work da T4 Education, um mecanismo independente e baseado em evidências para certificar escolas pela sua cultura e ajudá-las a transformar o seu ambiente de trabalho para atrair e reter os melhores professores.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS PRÊMIOS DAS MELHORES ESCOLAS DO MUNDO 2024

Também foram abertas hoje as inscrições para os Prêmios das Melhores Escolas do Mundo de 2024.

Os cinco Prémios das Melhores Escolas do Mundo – pela Colaboração Comunitária, Acção Ambiental, Inovação, Superação de Adversidades e Apoio a Vidas Saudáveis – celebram as escolas em todo o mundo pelo papel fundamental que desempenham no desenvolvimento da próxima geração de alunos e pela sua enorme contribuição para o progresso da sociedade, especialmente na esteira do COVID. Os Prêmios foram criados para compartilhar as melhores práticas de escolas que estão transformando a vida de seus alunos e fazendo uma diferença real em suas comunidades.

Os Prémios estão abertos a todas as escolas que lecionam alunos da escolaridade obrigatória e que estejam legalmente registadas no respetivo Ministério da Educação ou entidade reguladora governamental, incluindo jardins de infância, escolas primárias e secundárias e escolas online.

As escolas vencedoras no próximo ano compartilharão um fundo de prêmios de US$ 50.000.

As inscrições encerram em 23 de fevereiro de 2024 às 23h59 GMT. Clique AQUI para se inscrever.