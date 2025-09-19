Kevin morre após passar mal em montanha-russa

Um homem de 32 anos morreu na noite de 4ª.feira (17.set.25) após perder a consciência enquanto estava na montanha-russa Stardust Racers, localizada no parque Epic Universe, do Universal Orlando Resorts, na Flórida (EUA).

A vítima foi identificada como Kevin Zavala. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital próximo, mas não resistiu. O óbito foi confirmado pouco depois, de acordo com informações da ABC News.

Em nota, a administração do parque declarou estar “devastada com o acontecimento” e ofereceu condolências à família do visitante. A empresa também afirmou que está colaborando com a investigação conduzida pelas autoridades locais.

O médico legista classificou o caso como acidental, mas apontou que o visitante sofreu múltiplas lesões. Detalhes sobre a causa específica não foram divulgados. Como medida de precaução, a atração permanecerá interditada até a conclusão do inquérito do Gabinete do Xerife do Condado de Orange.

Segundo a Associated Press, os grandes parques temáticos da Flórida, como a Universal e a Walt Disney World, não passam por inspeções obrigatórias do governo estadual. Apesar de realizarem vistorias internas, eles precisam reportar ferimentos e mortes às autoridades reguladoras.

Desde a abertura do Epic Universe, em maio deste ano, foram registrados outros incidentes. Entre eles, casos de visitantes que relataram tontura, dormência, distúrbios visuais e até dores no peito em diferentes atrações do complexo.