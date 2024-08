Palestino astro do TikTok, Medo Halimy é assassinado por bombardeio de Israel

O TikToker palestino Mohammad 'Medo' Halimy, de 20 anos, que retratava o apartheid na Faixa de Gaza, foi assassinado por bombas disparadas opor caças de Israel sobre um estabelecimento civil em Gaza.

Como costumava fazer em vídeos documentando os absurdos mundanos da vida guerra, Halimy foi até seu cibercafé local na segunda-feira — na verdade, uma tenda com Wi-Fi onde os palestinos deslocados podem se conectar ao mundo exterior — para encontrar seu amigo e colaborador Talal Murad. Eles tiraram uma selfie — "Finalmente reunidos", escreveu Halimy na legenda do Instagram — e começaram a conversar. Em seguida viram clarão de luz, disse Murad, de 18 anos, uma explosão de calor branco e terra pulverizada. Murad sentiu dor no pescoç o. Halimy estava sangrando na cabeça. Um carro na estrada costeira na frente deles estava envolto em chamas, o alvo aparente de um ataque aéreo israelense. Demorou 10 minutos para uma ambulância chegar. Horas depois, os médicos declararam Halimy morto.

“Ele representava uma mensagem”, disse Murad, ainda se recuperando dos ferimentos causados por estilhaços e perturbado pela morte de seu amigo. “Representava esperança e força”, acrescentou.

Homenagens ao tiktoker – que contava com mais de 250 mil seguidores nas redes sociais – chegaram de amigos de lugares distantes.

Em seu último vídeo, postado poucas horas antes de ser morto, ele se grava rabiscando em um caderno — com as páginas cobertas por barras pretas de redação — no mesmo cibercafé onde o ataque aéreo aconteceria mais tarde. "Comecei a desenhar meu novo projeto secreto", ele disse no mesmo tom de sempre, um pouco brincalhão, um pouco sério.

GENOCÍDIO NA FAIXA DE GAZA

Zona residencial do centro de Gaza após sofrer bombardeio das forças de Israel. Foto: Anadolu

Hoje foi mais um dia de guerra em Gaza, mais um dia em que Israel segue matando palestinos e palestinas –a grande maioria crianças e mulheres – enquanto mundo finge que a guerra com missão genocida não está em curso no Oriente Médio.

Neste sábado Israel matou mais 30 palestinos por meio de um bombardeio. O Ministério da Saúde de Gaza denunciou que essas ações infringem a trégua humanitária anunciada horas antes por Israel, para permitir a vacinação de pessoas e especialmente crianças contra a poliomielite, depois da descoberta do primeiro caso da doença no território palestino em 25 anos.

Também nesse sábado o Ministério da Saúde de Gaza revelou que o número de pessoas assassinadas por Israel chegou a 40.691 no território palestino desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023.

O ministério informou ainda que pelo menos 89 pessoas morreram nas últimas 48 horas e acrescentou que 94.060 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza.