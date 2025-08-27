PF e ICMBio fazem operaÃ§Ã£o contra crimes nos LenÃ§Ã³is Maranhenses

A Polícia Federal e o ICMBio deflagraram, entre os dias 25 e 26 de março, a Operação Vormir.

A ação contou com apoio do Ibama, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Maranhão.

O alvo são crimes ambientais e outras irregularidades na região dos Lençóis Maranhenses.

Segundo os órgãos, a operação começou após denúncias de ameaças contra servidores.

Também foram relatadas dificuldades nas fiscalizações.

TRÁFICO, INVASÕES E AMEAÇAS

As equipes apontaram atuação de grupos ligados ao tráfico de drogas dentro do parque.

Há ainda registros de invasão de áreas públicas.

Durante a operação, estruturas irregulares foram removidas.

Cercas e casebres construídos ilegalmente foram destruídos.

Uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na região de Atins.

CARVÃO ILEGAL E DOCUMENTAÇÃO FALSA

Na cidade de Barreirinhas, uma empresa foi autuada por vender carvão ilegal.

Segundo o Ibama, o material teria origem dentro do parque.

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso.

Outra investigação apura o uso de documentos falsos para liberar veículos não autorizados.