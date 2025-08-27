PF e ICMBio fazem operaÃ§Ã£o contra crimes nos LenÃ§Ã³is Maranhenses

A Polícia Federal e o ICMBio deflagraram, entre os dias 25 e 26 de março, a Operação Vormir.
A ação contou com apoio do Ibama, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Maranhão.
O alvo são crimes ambientais e outras irregularidades na região dos Lençóis Maranhenses.
Segundo os órgãos, a operação começou após denúncias de ameaças contra servidores.
Também foram relatadas dificuldades nas fiscalizações.
TRÁFICO, INVASÕES E AMEAÇAS
As equipes apontaram atuação de grupos ligados ao tráfico de drogas dentro do parque.
Há ainda registros de invasão de áreas públicas.
Durante a operação, estruturas irregulares foram removidas.
Cercas e casebres construídos ilegalmente foram destruídos.
Uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na região de Atins.
CARVÃO ILEGAL E DOCUMENTAÇÃO FALSA
Na cidade de Barreirinhas, uma empresa foi autuada por vender carvão ilegal.
Segundo o Ibama, o material teria origem dentro do parque.
A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso.
Outra investigação apura o uso de documentos falsos para liberar veículos não autorizados.